Geen nieuwe coronavariant gevonden in China, maar WHO vindt situatie zorgelijk

Er zijn geen nieuwe coronavarianten gevonden in China, concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag op basis van de laatste gegevens uit het land. Toch is er nog altijd reden tot zorg: China publiceert en deelt weinig gegevens, waardoor het zicht op de omvang van de verspreiding en de mogelijke nieuwe varianten belemmerd wordt.

De WHO maakt zich grote zorgen over de uitbraak in China, een land met 1,4 miljard inwoners, waar weinig immuniteit bestaat tegen het virus. Besmettingen, ziekenhuisgevallen en coronadoden worden niet meer bijgehouden of eerlijk vermeld. Sinds december zijn er officieel dertien mensen overleden aan corona, terwijl er volgens sommige schattingen minstens negenduizend mensen per dag overlijden aan het virus.

‘Data zijn essentieel voor de WHO om een reguliere, snelle en robuuste risicoanalyse van de situatie in de wereld te maken’, zei WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Het hoofd van het noodprogramma van de WHO, Michael Ryan, zei woensdag dat door het ontbreken van coronagegevens uit China het ‘begrijpelijk is dat verschillende landen stappen nemen’ tegen zijn passagiers.

Negatief testbewijs verplichten

Zweden, dat momenteel het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleedt, liet woensdag weten dat ‘reizigers uit China voorbereid moeten zijn op maatregelen die op korte termijn genomen zullen worden’. De Europese Unie kwam woensdag echter niet tot een unaniem besluit om maatregelen te nemen tegen Chinese reizigers. In plaats daarvan ‘raadt’ de EU nu de 27 lidstaten ‘sterk aan’ om zelf maatregelen te nemen, zoals een negatief testbewijs voor passagiers uit het land.

China dreigde eerder nieuwe EU-maatregelen tegen Chinese reizigers te zullen vergelden, maar woensdag probeerde de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken, Mao Ning, met diplomatieke taal de EU op andere gedachten te brengen. ‘We hopen oprecht dat alle partijen zich richten op het bestrijden van de epidemie en politisering van corona vermijden.’

De internationale handelsorganisatie van luchtvaartmaatschappijen (Iata) was ook tegen Europese maatregelen. De luchtvaartindustrie verzet zich sinds de coronacrisis hevig tegen maatregelen die het vliegverkeer schaden, maar Iata-directeur Willie Walsh zei woensdag dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat de maatregelen zullen helpen tegen de verspreiding van corona. “Hooguit stellen ze de piek uit met een paar dagen.”

In China circuleren dezelfde omikronvarianten als in de EU en aangezien er in Europa nauwelijks maatregelen zijn om verspreiding van corona tegen te gaan, vraagt Peking zich af waartoe nieuwe maatregelen dienen. Toch is de kans aanwezig dat er nieuwe mutaties ontstaan in China door de snelle verspreiding, maar dat deze niet opgemerkt worden omdat China geen beleid heeft om het virus en eventuele mutaties in kaart te brengen.

