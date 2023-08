Geen dossier, geen medische historie: ook voor kinderartsen kan de asielprocedure een doolhof zijn

Een tienermeisje heeft suikerziekte. Ze is een asielzoeker en verhuisde met haar gezin al minstens vijf keer van asielzoekerscentrum. Op elke plek behandelde een kinderarts het meisje, wat gebruikelijk is als een kind suikerziekte heeft. Nu ze in Noord-Holland wordt opgevangen, komt het meisje onder behandeling van kinderarts Mieke Dousma, van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Bij het eerste consult met het meisje stuitte Dousma op een probleem. De suikerziekte was niet onder controle en het meisje had ook andere lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en vermoeidheid. Maar van het meisje was geen medische voorgeschiedenis beschikbaar, of opgeslagen in een elektronisch dossier.

“Als arts sta je dan voor een opgave”, zegt Dousma. “Je moet weten wat er al is geprobeerd om de suikerziekte onder controle te krijgen. Welke doseringen insuline heeft het meisje gehad? Wat zijn haar bloedsuikergegevens van de afgelopen periode? Maar in plaats daarvan wist ik alleen de leeftijd van het meisje.”

Diabetische coma

De gevolgen van niet-gereguleerde suikerziekte kunnen op jonge leeftijd groot zijn, weet Dousma. “Op de korte termijn kun je wegraken of zelfs in een diabetische coma raken. Op lange termijn dreigt door een sterk schommelende suikerspiegel schade aan bloedvaten, ogen, voeten, vaten, hart en hersenen.”

Er zat voor Dousma niets anders op dan uitzoeken in welke ziekenhuizen het meisje was behandeld om zo één voor één bij artsen de benodigde informatie op te halen. Kostbare tijd ging verloren.

Het voorbeeld van dit tienermeisje staat niet op zichzelf. De crisis in de asielopvang versterkt voor asielzoekers, en met name kinderen, de kans op gezondheidsrisico’s, blijkt uit een handvol rapporten. De gezondheidszorg voor asielzoekers in de crisisopvang is slecht en soms ziekmakend, concludeerden het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en Pharos recent nog. En: artsen worden door de asielopvangcrisis ernstig gehinderd in hun zorgtaken, stelden acht medische beroepsgroepen in juni.

Ziek kind in sporthal

Aan die belemmeringen probeert de stichting Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland (Ekann) iets te doen. Een jaar geleden werd dit advies- en signaleringscentrum opgericht door arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde Albertine Baauw en kinderarts in opleiding Sara Sahba.

Het Ekann kreeg al 61 meldingen van artsen. Initiator Sahba vertelt over een kind dat ziek werd in een opvang-sporthal en naar de kinder-intensive care moest. “Toen het kind opknapte, benaderden de artsen ons, omdat een terugkeer naar de sporthal voor hen ontoelaatbaar was. Dan nemen wij contact op met het opvangorgaan Coa om iets aan de situatie te doen.”

Ook kinderarts Dousma vroeg om hulp bij het Ekann. “Ik wilde ervoor zorgen dat als het meisje met suikerziekte zou verhuizen de volgende arts wel direct de beschikking heeft over haar medische dossier. Het Ekann hielp me met het indienen van een verzoek bij het Coa, waardoor ik bij een overplaatsing wordt ingeseind.”

‘Goh, dat is handig’

Het Ekann koppelt tevens kinderartsen, huisartsen en jeugdartsen die te maken hebben met de zorg voor vluchtelingenkinderen aan elkaar in regionale netwerken. Via zo’n kring in Noord-Holland kwam Dousma in aanraking met de stichting.

“Ik dacht goh, het is heel handig dat dit bestaat”, zegt Dousma. Haar contact met het netwerk bleek meteen vruchtbaar. “Bij een jonge vluchteling met een ernstige vergroeiing van zijn rug die verhuisde, kon ik zijn nieuwe arts rechtstreeks benaderen en zorgen voor een goede overdracht. Dat was top”, zegt de kinderarts.

Goede zorg leveren aan asielkinderen is op zich al een hele uitdaging, zegt Sara Sahba. “Er zijn culturele en taalbarrières, ziektes als tuberculose en hepatitis b komen vaker voor en veel kinderen kampen met trauma of stress.”

Daar komen de problemen rond de opvang en zorg van vluchtelingen bovenop. “We weten niet eens hoeveel kinderen precies in de knel komen. Het aantal meldingen dat wij krijgen is waarschijnlijk het topje van de ijsberg”, aldus Sahba.

Kinderen de dupe

Op reguliere asielzoekerscentra is de zorg belegd bij GZA, Gezondheidszorg Asielzoekers. Maar zodra asielzoekers verblijven in de nood- of crisisnoodopvang is de zorg versnipperd door de inhuur van externe zorgbureaus. Het bijhouden van digitale medische dossiers gebeurde bij die bedrijven afgelopen jaar niet of nauwelijks.

Ondertussen verhuizen asielzoekers vaak en verdwijnen uit beeld. Veel meldingen bij Ekann gaan over het kwijtraken van patiënten. Kinderen zijn van die problemen bovengemiddeld vaak de dupe omdat veel gemeenten bij het aanbieden van crisisopvang als voorwaarde stellen dat er alleen gezinnen welkom zijn.

“Ons doel is om de zorg voor vluchtelingenkinderen ondanks al die uitdagingen toch goed te laten verlopen. Het is tragisch dat zij de dupe zijn van het huidige systeem”, zegt Sahba. Er is echter één complicatie: het Ekann is afhankelijk van fondsenwerving en vrijwillige inzet van artsen. Dat is volgens Sahba niet houdbaar. Ze hoopt dat in de toekomst financiering vanuit de overheid mogelijk is, zodat de stichting de hulp voor asielkinderen kan voortzetten.

