Geen boete, maar een belletje: patiënten die niet op komen dagen kosten Erasmus MC tonnen

Het belletje vooraf. Dat is het nieuwste wapen van het Rotterdamse Erasmus MC in de strijd tegen zogenoemde no show-patiënten, die niet komen opdagen op afspraken. Het boetebeleid is daarmee passé.

Het is even na half zes als Ishani Abdoelgafoer inlogt op haar computer op het Erasmus MC. Ze heeft een makkelijk bijbaantje, zegt de studente international business. Maar wel een baantje dat het ziekenhuis veel geld bespaart. “Goedenavond mevrouw, dit is een extra dienstverlening van het Erasmus MC”, begint ze ieder telefoongesprek. “Ik bel u om u te herinneren aan de afspraak die u binnenkort heeft.”

Met haar telefoontjes speelt Abdoelgafoer een sleutelrol in de nieuwe aanpak van ’s lands grootste ziekenhuis om het aantal misgelopen afspraken van poliklinieken te verminderen. Naar schatting laat nu nog zo’n 6 procent van alle patiënten het onaangekondigd afweten. Dat kost het Rotterdamse ziekenhuis, jaarlijks goed voor zo’n 650.000 polibezoeken, dus veel geld. “Je hebt het dan al snel over enkele tonnen”, zegt Josta Knoester, adviseur bedrijfsvoering van het ziekenhuis en verantwoordelijk voor het zogenoemde no-showbeleid.

Geen boetes meer voor niet verschijnen

Het ziekenhuis stuurt nu nog alle patiënten de dag voor hun afspraak een automatische herinnerings-sms. Want mailtjes en brieven worden toch slecht gelezen, is de ervaring. Vaak werden er boetes uitgedeeld, 43 euro per gemiste afspraak. “Maar met boetes stoppen we”, zegt Knoester. “Iedereen kan weleens een afspraak vergeten of door een file te laat komen. En: wie leg je eigenlijk een boete op? Medewerkers vinden dat bijvoorbeeld lastig als ze denken dat de patiënt arm is.”

Boetes zorgen ook voor administratieve rompslomp én ze verzuren de relatie met de patiënt. “Het draagt niet bij aan de kwaliteit van de zorg”, vat Knoester samen. Uiteindelijk kwam het ziekenhuis toen uit bij de telefoon: een herinneringsbelletje, drie werkdagen vóór de geplande afspraak, is wel zo direct en persoonlijk. “Maar je hoeft natuurlijk niet iedereen te bellen, dan doe je veel werk voor niets”, zegt Knoester.

Daarom ontwikkelde de afdeling Data Analytics van het Erasmus MC een model met dertien variabelen, zoals de leeftijd van patiënten (jongvolwassenen zijn minder trouw dan ouderen), de dag van de afspraak (op maandag en vrijdag is het aantal wegblijvers hoger dan op andere werkdagen) en de reisafstand tot het ziekenhuis, maar ook feiten over eerder ziekenhuisbezoek.

“Onze patiënten moeten zich bij aankomst melden bij een zuil in de hal. Die zuil is een belangrijke bron van informatie. Wie zich bijvoorbeeld eerder pas heel laat bij die zuil aanmeldde, vlák voor zijn afspraak, laat het bij een vervolgbezoek vaak afweten of komt gewoon te laat”, weet Knoester.

Postcodes of etnische achtergrond spelen geen rol in het model. Die hebben mogelijk wel voorspellende waarde, erkent Knoester. “Maar het zijn ook discriminerende variabelen, dat willen we absoluut niet.”

Ook de ziekte van de patiënt speelt een rol. “Wie voor kanker behandeld wordt, slaat meestal geen afspraak over”, weet Knoester. “Maar bij de polikliniek infectieziekten is dat bijvoorbeeld anders.” Een patiënt met hiv kan zich, mede dankzij de medicatie, kiplekker voelen – en vergeet dus eerder zijn afspraak. “Ook omdat die aan zijn ziekte kan herinneren.”

De patiënt die het laat afweten, is op de terugtocht

Maar wat heeft dat nabellen van Abdoelgafoer nu eigenlijk allemaal opgeleverd? “We hebben het afgelopen jaar dit beleid voor 24 van onze 82 poliklinieken ingevoerd. En zagen het aantal patiënten dat het zonder tegenbericht liet afweten met zo’n 14 procent dalen”, zegt Knoester. Hij is tevreden over deze score, zeker gezien de hardnekkigheid van het probleem. “We gaan dit vooraf bellen dus ook voor andere poliklinieken invoeren.” Abdoelgafoer krijgt er binnenkort drie collega’s bij.

Dermatoloog Hok Bing Thio is zeer bekend met het probleem. “Bij dermatologie komen ongeveer twee op de 25 patiënten niet opdagen, ik heb het nog even opgezocht.” Persoonlijk heeft hij er niet zoveel last van. “Net als hotels doe ik aan overboekingen: ik laat meer patiënten komen dan de agenda eigenlijk toestaat. Dan valt het niet zo op als iemand niet komt opdagen.”

Natuurlijk, dat levert ook meer werk op, want Hok Bing Thio behandelt wel iedereen die in zijn wachtkamer zit. Maar hij werkt graag zo. Het zijn vooral zijn jongere collega’s die niet aan overboekingen doen omdat ze daar stress van krijgen, en dus klagen over patiënten die niet op komen dagen. “Maar weet je wat ook kan?”, zegt Hok Thio. “Gewoon een videoconsult, dat kan namelijk in veel gevallen prima in dit vak. Als een patiënt niet komt, bel ik hem of haar gewoon op. Laat even dat plekje zien, zeg ik dan. Dat spaart ook weer tijd en moeite. En zo kun je toch zorg verlenen. Daar gaat het toch uiteindelijk om, niet?”

