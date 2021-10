Geen ambitie, dan ook geen geld: ‘Als zorginstellingen zelf niet in actie komen, zal het personeelstekort blijven’

Een oplossing voor het toenemende tekort aan zorgmedewerkers is ver weg, en dat is grotendeels te wijten aan de sector zelf. Die sombere conclusie trekt Doekle Terpstra, voorzitter van de commissie Werken in de Zorg. De commissie-Terpstra, die bestaat sinds 2018, kwam maandag met zijn laatste adviezen in een hele reeks in opdracht van het kabinet.

“Er is een tekort, er was een tekort en, als we zo doorgaan, zal er ook een tekort blijven”, zo vat Terpstra de teneur van die adviezen samen. “Het lef ontbreekt om het vraagstuk op te lossen.”

De zorg moet buiten de gebaande paden durven gaan, stelt Terpstra. Vaardigheid moet belangrijker worden dan diploma’s, zodat bijvoorbeeld ook zorgmedewerkers zonder intensive care-opleiding vaker kunnen helpen op de ic.

Samenwerken in plaats van beconcurreren

Bovendien moeten zorginstellingen regionaal samenwerken, in plaats van elkaar beconcurreren om schaars personeel. Samen moeten ze medewerkers voor de zorg behouden, bijvoorbeeld door ze meer zeggenschap te geven over hun eigen werk. “De zorg is nu een vergiet: 40 procent van de instroom verlaat de zorg binnen twee jaar”, zegt Terpstra, ook oud-voorzitter van vakbond CNV, en huidig voorzitter van ondernemersorganisatie Techniek Nederland.

Het gebrek aan actie moet financiële gevolgen hebben, vindt de commissie. Subsidie voor het oplossen van het tekort aan zorgmedewerkers moet niet langer uitgesmeerd worden over alle regio’s, zoals gebeurd is met de 450 miljoen euro die het kabinet daarin heeft geïnvesteerd.

Alleen zorginstellingen die per regio samen een plan indienen krijgen subsidie, zo stelt de commissie voor. Ze moeten doelen opstellen waarop ze kunnen worden afgerekend. De commissie wil dat een ‘regeringscommissaris voor de zorgarbeidsmarkt’ dat geld verdeelt en toeziet op de besteding.

Goed voorbeeld: buddy’s zonder zorgopleiding in Utrecht

Als voorbeeld van een goede aanpak noemt de commissie het buddy-project in Nieuwegein en Utrecht, waar medewerkers zonder zorgopleiding bijspringen in het ziekenhuis. De nieuwe manier van geld verdelen moet dit soort initiatieven stimuleren, en zorgen dat ze uitbreiden naar de rest van de regio.

“Geen plannen, geen ambitie: geen geld”, zo vat Terpstra het voorstel samen. “Zo kun je de witte raven, de goedwillenden, maximaal stimuleren. Als het gevolg dan is dat sommige zorgorganisaties achterblijven: het zij zo. Ze moeten de consequenties maar dragen.”

De commissie adviseert nu drie jaar over de arbeidsmarkt in de zorg. Ze schreef een flinke stapel adviezen, waar volgens Terpstra in de praktijk te weinig mee is gedaan. Is dat ook niet de schuld van de commissie zelf? “Achteraf gezien zijn we te veel een beleidscommissie geweest”, zegt Terpstra. “We hadden graag meer willen inspireren, organisaties van elkaar laten leren. We stappen nu uit dit systeem: we willen niet nog meer papier produceren. Daarom adviseren we het kabinet om nu te stoppen met de commissie.”

