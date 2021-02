Geadopteerden: ‘Adoptie is geen synoniem voor kinderhandel’

Door adoptie stop te zetten, ontloopt de overheid haar verantwoordelijkheid en gaat voor ‘de makkelijke weg’. Dat vindt Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SiG), dat volgens bestuurslid Inez Teurlings ‘de zwijgende massa geadopteerden’ vertegenwoordigt. Zij vinden dat het debat over adoptie nu te eenzijdig gevoerd wordt, omdat alleen de negatieve ervaringen belicht worden.

Geen synoniem voor kinderhandel

“Adoptie is geen synoniem voor kinderhandel”, zegt Teurlings. “Het is veel meer dan dat. Het is logisch dat na het rapport van de commissie-Joustra vooral de misstanden centraal staan en dat je de stemmen van de slachtoffers het luidst hoort. Maar dat is een eenzijdig verhaal. Met veel geadopteerden gaat het heel goed.”

De tijdelijke stop noemt het SiG ‘uitermate onwenselijk’ en ‘onnodig schadelijk’. “Om zonder goede onderbouwing te concluderen dat het niet mogelijk is een nieuw adoptiesysteem te ontwikkelen is een schande voor de Nederlandse democratie”, zegt de stichting in haar verklaring. Zij roept op om per dossier te beoordelen of er genoeg gronden zijn om de adoptie door te zetten.

Teurlings vindt het ironisch dat hoogleraar Beatrice de Graaf, één van de leden van de commissie-Joustra, zei dat er te weinig wordt geluisterd naar geadopteerden. “Vervolgens adviseert de commissie om een stop in te stellen, terwijl uit hun eigen onderzoek blijkt dat 70 procent van de geadopteerden vindt dat adoptie moet blijven bestaan. Dan luister je dus juist niet naar geadopteerden.”

De adoptiestop zorgt ervoor dat de jongere generatie geadopteerden zich roert: waarom gaat het wéér over misstanden, in plaats van over de positieve ervaringen?