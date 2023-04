Ga je minder snurken of met open mond slapen dankzij een mondpleister?

Je mond afplakken tijdens je slaap leert je door je neus ademhalen, wat gezonder is dan door je mond ademhalen. Dat herinnert een jonge vader (35) zich, die als kind vaak een mondpleister kreeg als hij naar bed ging. Nu zijn zoontje (1,5) ook met open mond slaapt - getuige de vochtplekken op zijn kussen - overweegt deze vader zijn zoontje op latere leeftijd ook met een mondpleister te laten slapen.

Zo’n twee jaar geleden kwam het dichtplakken van de mond voor het slapengaan onder de aandacht op onder meer Instagram. De mondpleisters, te koop bij de drogist en op internet, zouden de slaapkwaliteit aanzienlijk verbeteren, waardoor je uitgeruster ontwaakt, en een uitkomst bieden voor mensen die met een kurkdroge mond wakker worden. Het plakken is overigens slechts tijdelijk, omdat je na verloop van tijd vanzelf door je neus zou blijven ademen. Er zijn verschillende varianten plakkers: van speciale huidvriendelijke pleisters, waarvan sommige een kleine uitsparing hebben bij de lippen, tot tape die verticaal of kruislings over de mond moet worden geplakt. Ook zijn er mondpleisters of slaapstrips voor kinderen, in vrolijke designs. Daarnaast zijn er ook allerhande mondpleisters en strips op de markt die snurken claimen tegen te gaan.

Waar sommigen zweren bij het afplakken van de mond tijdens de slaap, werken mondpleisters volgens Jan Boringa, somnoloog-neuroloog van het Slaap Waak Centrum in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort - een neurologisch expert in de slaapgeneeskunde - absoluut niet. “Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs, echt helemaal nul, voor de effectiviteit van mondpleisters ter verbetering van de slaap”, stelt hij. “Ik heb het ook gecheckt bij mijn collega, een KNO-arts, maar vanuit ons Slaap Waak Centrum schrijven we mondpleisters nooit voor. We hebben er dan ook geen enkele ervaring mee.”

De mens is van oudsher een neusademhaler, zegt Boringa. In het algemeen ademen de meeste mensen overdag dan ook door hun neus. Het kan echter geen kwaad om ‘s nachts door de mond te ademen en er is ook geen enkel bewijs dat ademen door de neus ‘s nachts gezonder zou zijn, aldus de somnoloog. Behalve wellicht een droge kussensloop omdat mensen niet meer met hun mond open slapen, levert een mondpleister dan ook geen voordeel op.

Raad hij de mondpleisters dan af? “Met mondpleisters is het hetzelfde als met bijvoorbeeld homeopatische druppeltjes: het is de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.”

En zijn mondpleisters dan wel een beproefd middel tegen snurken? “Ook daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Ook is het niet bewezen dat mondpleisters ademstops zouden verminderen. Mondpleisters die snurken zouden tegengaan vallen in dezelfde categorie als bijvoorbeeld bitjes tegen snurken: er wordt voor zoveel dingen reclame gemaakt als middel tegen snurken. Maar snurken wordt niet bepaald door de mond of de ademhaling en staat ook los van de neus. Snurken zit ‘m meer in het trillen dat achter in de keel gebeurt. Wat wel wetenschappelijk bewezen is als werkzaam tegen snurken is afvallen.” Overgewicht kan snurken namelijk in de hand werken. Bij overgewicht is er sprake van overtollig vetweefsel, dat zich rond de nek kan ophopen. Het vetweefsel kan hierdoor tegen de keel drukken en de luchtwegen vernauwen en in extreme gevallen zelfs blokkeren.