FNV woedend over compensatieregeling long covid voor de zorg

Het was de tijd van de eerst coronagolf, voorjaar 2020. Nederland applaudisseerde nog massaal voor de ‘helden van de zorg’ die het covidvirus dag in dag uit trotseerden, destijds vaak nog zonder mondmaskers of beschermende kleding. In Rotterdam klonk vanuit de huizen You’ll never walk alone. Maar de helden van de zorg staan er weldegelijk alleen voor; ze worden vergeten, vindt FNV-bestuurder Kitty Jong.

De schaderegeling die het kabinet heeft bedacht voor zorgpersoneel met langdurige covidklachten is volgens haar zwaar onvoldoende. “Dat moet de Tweede Kamer echt repareren”, zegt Jong. “Zo kan Nederland toch niet omgaan met haar zorgpersoneel?”

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet de schaderegeling definitief bekend. Kitty Jong is zich rot geschrokken, zegt ze. “Het kabinet heeft hier 33 miljoen euro voor uitgetrokken, maar het lijkt er vooral op dat ze er met een koopje van af willen komen.” Om voor de eerder toegezegde 15.000 euro in aanmerking te komen, gelden volgens de vicevoorzitter van de FNV ‘onmogelijk strenge voorwaarden’.

Medisch onderzoeksverslag, probeer daar maar aan te komen

“Je hebt het hier over zieke mensen die binnen een onmogelijk korte termijn van vier weken liefst tien documenten moeten aanleveren”, zegt Jong. “Dat is onhaalbaar, zeker omdat ze daarvoor van anderen afhankelijk zijn.”

Zo moet bijvoorbeeld een medisch onderzoeksverslag worden overlegd. “Maar als patiënt krijg je daarvan hooguit een samenvatting. Je moet de arts die destijds de besmetting vaststelde achterhalen en ertoe bewegen je hele dossier af te staan. En dat moet ook nog eens worden voorzien van een specifieke diagnosecode. Ga daar maar aan staan!”

“Waar ik helemaal boos over ben is dat het oordeel van de Wia-keuringsarts moet worden overlegd,” zegt Jong. “Gezien de wachtlijsten bij het UWV is dat gewoon onhaalbaar als je niet voor 1 juni bent gekeurd.”

Ook over andere voorwaarden windt Jong zich op. Bijvoorbeeld over een vereiste verklaring van besmetting, ondertekend door het afdelingshoofd van destijds. “Deze groep mensen werkt vaak helemaal niet meer. Gaat een oud-werkgever daar dan wel aan meewerken?”

Vrees voor herhaling van de toeslagenaffaire

Jong hoort van van veel mensen dat zij niet eens aan de procedure beginnen, ook al komen ze in principe voor een schadevergoeding in aanmerking. “Dat komt ook doordat ze zelf de belastingdienst moeten informeren dat de vergoeding niet meetelt als vermogen. De vrees is groot dat er dan toestanden gaan ontstaan zoals bij de toeslagenaffaire. Weinig mensen zullen er een beroep op doen, denk ik.”

De Tweede Kamer heeft zich eerder al gebogen over de schaderegeling van het kabinet. “Dat gebeurde een dag voordat het kabinet viel", zegt Jong. “Toen was de woede groot, bijvoorbeeld over het feit dat lang niet alle zorgmedewerkers met long covid ervoor in aanmerking komen. De coalitiepartijen steunden destijds uiteindelijk toch het kabinetsplan. Maar nu het kabinet demissionair is, zeg ik dus tegen hen: pak je macht en repareert dit.”

Naar schatting van het ministerie zullen zo'n 1000 mensen in aanmerking komen voor de schaderegeling, waarvoor 33 miljoen euro is uitgetrokken . “Dat betekent dus dat er 18 miljoen euro overblijft”, rekent Jong voor. “Geld genoeg dus om de regeling aan te passen.”

