Fenne Esseveld (23) heeft al negen maanden last van long covid. ‘ Ik ben al kapot van een half uurtje fysio’

“De afgelopen weken merkte ik om me heen dat jongeren niet zo bang waren om corona te krijgen, of dat ze het er zelfs voor over hebben als ze weer even los kunnen. Ergens begrijp ik dat. Toen ik vorig jaar corona kreeg dacht ik ook dat het wel mee zou vallen, dat ik na een weekje wel weer beter zou zijn. Maar als je een beetje pech hebt, loop je nog maanden met klachten rond.

“Het begon vorig jaar in oktober toen ik besmet raakte met corona. Gek genoeg vielen de klachten reuze mee, een beetje hoofdpijn en vermoeidheid. Ik heb een week thuis gezeten en toen pakte ik gewoon alles weer op: mijn studie culturele en maatschappelijke vorming, werken bij de buitenschoolse opvang, sporten en mijn sociale leven.

Moe opstaan

“Een paar weken later kwam de klap. Het begon met vermoeidheid, en dan niet alleen moe zijn na een drukke dag, maar al moe opstaan. Daarna kwamen er ook benauwdheidsklachten, verslechterde conditie, nek- en rugpijn en ik sliep steeds slechter.

“Het werd alsmaar erger, dus ging ik naar de huisarts, maar mijn bloed was goed. Hij verwees me door naar een internist maar ook die zag niets in het bloedonderzoek en op de longfoto. Uiteindelijk heb ik in januari een fysiotherapeut opgezocht en die zei voor het eerst: ‘Goh, dit kan wel eens door corona komen. Er zijn meer mensen die deze klachten hebben.’ Toen pas kon ik gaan werken aan mijn herstel.

“Dat begon bij mijn ouders, waar ik ben gaan wonen zodat ik niet ook hoefde te koken en de was te doen, etcetera. Ik heb me op mijn werk ziek gemeld, mijn studie op pauze gezet en een maand niets gedaan. Ik heb ADHD en ben totaal geen stilzitter, maar ik moest wel. Ik had rust nodig.

Lotgenoten

“Bij mijn ouders ben ik gaan zoeken. Zijn er meer mensen met long covid? Ik vond een groep op Facebook met lotgenoten. Daar heb ik veel meiden van mijn eigen leeftijd leren kennen die met dezelfde klachten kampen. Long covid is moeilijk te begrijpen als je het niet zelf meemaakt. Voor mij was het mentaal gezien essentieel dat ik die mensen leerde kennen. Samen met een ander meisje werk ik nu aan een website met informatie over long covid, ook van hulpverleners.

“Mijn oude routine van op één dag werken, studeren, sporten en sociaal doen kan niet meer. Mijn werk heb ik opgezegd en naar de sportschool of hockeyen lukt nog niet. Ik kan al kapot zijn van een half uurtje fysio. Met vriendinnen afspreken lukt wel, maar dan moet ik zorgen dat ik de dag erna een rustdag heb.

Vier hulpverleners

“Nu, negen maanden later, loop ik nog steeds bij vier hulpverleners. Twee keer per week ga ik naar de fysio, ik loop bij de ergotherapeut, een osteopaat helpt met de pijnklachten en ik ga regelmatig naar een psychotherapeut.

“Er zijn momenten geweest dat ik me afvroeg of ik überhaupt beter zou worden. Of is dit mijn nieuwe normaal waar ik aan moet wennen, dacht ik dan. De grootste stap die ik heb gezet is om mezelf niet te vergelijken met hoe ik voor corona was, maar hoe ik een paar maanden geleden was. Dan zie ik gelukkig wel echt een verschil.”

Nu de besmettingen onder jongeren oplopen, doemt de vraag op hoeveel risico zij lopen op langdurige klachten. Er is nog weinig bekend, maar experts zeggen: onderschat het niet.