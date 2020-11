Farmaceut Moderna: Ons coronavaccin is voor 94,5 procent effectief

Moderna werkt aan het vaccin mRNA-1273. Europese landen hebben alvast tientallen miljoenen doses daarvan besteld, de Europese medicijnwaakhond is een versnelde beoordeling gestart. Voor de tests maakt Moderna gebruik van ongeveer 30.000 proefpersonen, waaronder ook veel kwetsbare en oudere mensen. Een deel krijgt het kandidaat-vaccin, een ander deel krijgt een placebo. In die controlegroep liepen negentig mensen het coronavirus op. Bij de mensen die het middel van Moderna kregen, raakten maar vijf personen besmet. Van die 95 besmette personen werden er elf ernstig ziek, allen uit de controlegroep van mensen die een placebo hadden gekregen. Volgens Moderna zijn er geen grote veiligheidsproblemen aan het licht gekomen tijdens de tests.

Moderna is de tweede fabrikant die hoopvolle resultaten biedt in de ontwikkeling van een coronavaccin. Concurrent Pfizer meldde eerder dat zijn potentiële vaccin 90 procent effectief is. Daarnaast is er nog een handvol vaccins in de maak.

Moderna gebruikt een nieuwe techniek waarbij een stukje genetische code van het coronavirus wordt geïnjecteerd. Het lichaam maakt daardoor virale eiwitten aan. Daar word je niet ziek van, maar het immuunsysteem reageert wel door afweerstoffen aan te maken.

“De gegevens zien er veelbelovend uit”, reageert Eleanor Riley, hoogleraar immunologie aan de universiteit van Edinburgh, tegenover persbureau Reuters. “De bijwerkingen lijken ongeveer gelijk te zijn aan de gebruikelijke bijwerkingen van vaccinaties voor volwassenen, zoals het griepvaccin. Nog onduidelijk is of het vaccin ook de verspreiding van het virus verhindert, maar over het algemeen is dit uitstekend nieuws.” Bijwerkingen van het Moderna-vaccin zijn onder andere vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn bij enkele patiënten.

Anthony Fauci, het wetenschappelijke gezicht van de Amerikaanse strijd tegen het virus, noemt de resultaten ‘indrukwekkend'. “We hebben nu twee vaccins die effectief zijn, dus dit is een belangrijke stap vooruit, willen we dit virus ooit onder controle krijgen.” Volgens Fauci kunnen er eind december vaccins beschikbaar zijn in de VS voor mensen in de risicogroep.

Nederland kan 3 miljoen doses krijgen

De Europese Unie heeft met Moderna een voorlopige deal voor 80 miljoen doses van het vaccin. Vaccins waarvoor contracten zijn afgesloten, worden na definitieve goedkeuring volgens een vaste verdeelsleutel aan de lidstaten toegekend. Nederland kan in dit geval rekenen op ruim 3 miljoen stuks (3,89 procent).

Zorgminister Hugo de Jonge spreekt van “hoopvolle tussentijdse onderzoeksresultaten”. Hij juicht het toe dat het Europese geneesmiddelenbureau EMA ook het vaccin van Moderna versneld wil beoordelen. “Zo houden we de vaart erin en is er straks snel duidelijkheid over de effectiviteit en veiligheid van de verschillende vaccins.”

