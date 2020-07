Familie van oudere krijgt een rol in voltooidlevenwet

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra wil mogelijk maken dat ouderen boven de 75 die hun leven als voltooid zien, legaal hulp bij zelfdoding kunnen krijgen.

De levenseindebegeleider – een hiervoor opgeleide zorgmedewerker – moet een oudere stimuleren zijn familie te betrekken bij zijn wens om te sterven. Of dat ook echt gebeurt, is aan de oudere zelf. Verder moet de levenseindebegeleider de huisarts raadplegen, als de oudere daar toestemming voor geeft. Het zijn twee nieuwe ingrediënten in het wetsvoorstel. “Het moet bijdragen aan een nog completer beeld van wat de oudere bezighoudt”, zegt Dijkstra.

Het voorstel ligt uiterst gevoelig bij coalitiepartners ChristenUnie en CDA. Bij de formatie van het kabinet werd afgesproken eerst een onderzoek te laten doen. De resultaten daarvan kwamen begin dit jaar naar buiten. Daarna stond het D66 vrij om met een wet te komen.

Piekeren, aftakeling, eenzaamheid en geldproblemen

Een spilpositie is er in het voorstel voor de levenseindebegeleiders. Dat kunnen artsen zijn, maar ook verpleegkundigen, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen. Dijkstra vindt het begeleiden van het levenseinde geen medische taak, maar kiest toch voor zorgmedewerkers. “Op hen is het medisch tuchtrecht van toepassing. Zo is het toezicht goed geregeld”, zegt Dijkstra.

In de nog te ontwikkelen opleiding leren de zorgmedewerkers ‘met een brede blik dit soort gesprekken te voeren’, zegt Dijkstra. Daarbij zullen bijvoorbeeld artsen psychologisch geschoold worden, en psychologen leren welke middelen ze kunnen voorschrijven.

Opvallend is dat Dijkstra vasthoudt aan een leeftijdsgrens van 75 jaar. Uit het onderzoek naar de voltooidlevenproblematiek, door een groep onderzoekers onder leiding van Els van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, bleek dat 55-plussers bijna net zo vaak kampen met het gevoel dat hun leven voltooid is.

Daarbij spelen bij beide leeftijdsgroepen dezelfde factoren een rol, zoals piekeren, aftakeling en eenzaamheid. Ook geldproblemen wogen mee. De groep met een doodswens is vaker laagopgeleid en komen vaker uit een lagere sociale klasse, zo bleek.

Wel of geen meerderheid?

Dijkstra kiest voor een grens van 75 jaar, omdat bij jongere mensen de kans groter is dat hun leven nog ten goede keert. Ook gaat ze ervan uit dat de problemen die het gevoel van een voltooi leven veroorzaken, erger worden met het klimmen van de jaren.

De initiatiefwet gaat nu eerst voor een advies naar de Raad van State. Het wetsvoorstel wordt waarschijnlijk pas in een volgende kabinetsperiode behandeld in de Tweede Kamer. Het is dus nog onduidelijk of het dan op een meerderheid kan rekenen.

Hoe verloopt hulp bij zelfdoding? In het voorstel van D66 staat dat ouderen bij levenseindebegeleiders kunnen aankloppen met hun stervenswens. De levenseindebegeleider start een traject, waarbij er minstens twee maanden tussen het eerste en laatste gesprek zit. De levenseindebegeleider moet voldoen aan een reeks andere zorgvuldigheidseisen. Zo moet hij checken of de oudere met zijn familie heeft gepraat over zijn doodswens, en hem anders in overweging geven dat alsnog te doen. Als de oudere dat goed vindt, overlegt de levenseindebegeleider ook met de huisarts. Het verzoek van de oudere moet vrijwillig, weloverwogen en ‘duurzaam’ zijn en andere hulp ‘niet gewenst’, daarvan moet de begeleider overtuigd zijn. Ook dient de oudere zijn verzoek om hulp bij zelfdoding op te schrijven of op beeld vast te leggen, en in staat zijn belangen af te wegen. De begeleider informeert de oudere over hoe de zelfdoding verloopt, en raadpleegt minstens een andere levenseindebegeleider. Tot slot ziet hij toe op een ‘professionele uitvoering’, en blijft hij aanwezig bij het sterven. Net zoals bij euthanasie, is er een toetsingscommissie die na afloop het verslag leest en oordeelt of de hulp bij zelfdoding zorgvuldig was. Was dat niet zo, dan kan het Openbaar Ministerie een levenseindebegeleider vervolgen.

