‘Faillissementen dreigen’ in de ouderenzorg

Inkomsten dalen en kosten stijgen. Dat is in de kern het probleem, zegt onderzoeker van BDO Mike Tagage. “Er is sprake van een stapeling van tegenvallers. Tegelijkertijd moeten instellingen verduurzamen en geld reserveren voor innovaties. Hoe wil je dat doen?”

Het bureau schetst in het rapport ‘Code rood’ een donker scenario, waarin instellingen over de kop gaan en de zorg steeds verder onder druk komt te staan. Uiteindelijk zijn de kwetsbare ouderen daar de dupe van.

BDO becijferde dat het aantal instellingen dat verlies lijdt het afgelopen jaar steeg met 40 procent, van 171 tot 238. Ze lopen aan tegen de inflatie, hogere energierekeningen, toegenomen rentelasten en groeiende personeelskosten. In totaal gaven de organisaties 374,5 miljoen euro meer uit aan inhuurkrachten voor de zorgverlening. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van 2021.

EY: Rendement zorgaanbieders daalt fiks Advies- en accountancyfirma EY, dat de jaarlijkse Barometer Nederlandse Gezondheidszorg samenstelde, komt tot dezelfde conclusie. Het gemiddelde rendement van de zorgaanbieders is in 2022 fiks gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De kredietwaardigheid is in het geding, aldus EY, al wordt voor faillissementen niet zo gevreesd. Er zijn flinke verschillen tussen zorgaanbieders. “Ziekenhuizen hielden het hoofd in 2022 nog goed boven water. Maar de geestelijke gezondheidszorg en de langdurige zorg hadden het zwaar te verduren”, aldus Rob Leensen van EY. Het aantal zorgaanbieders in de rode cijfers nam vooral toe in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. (ANP)

Hoog ziekteverzuim

Tagage waarschuwt dat de problemen het hele stelsel raken. Banken zien instellingen voor ouderenzorg inmiddels als risicovol, zegt hij. “Dat betekent hogere lasten voor die instellingen, waardoor hun financiële positie verslechtert. De zorg wordt zo nog verder beschadigd. Het is een vicieuze cirkel waar nog moeilijk uit te komen is.”

Een hardnekkig probleem is het ziekteverzuim onder het vaste personeel, dat al langere tijd hoog is. Dit verhoogt de werkdruk aanzienlijk. Werknemers kijken met afgunst naar invalkrachten, die veelal gunstige diensten draaien. Door personeelstekorten in de ouderenzorg zijn instellingen aangewezen op deze duurdere, flexibelere invallers. Tagage zegt: ““Zzp-constructies moeten zo veel als mogelijk worden ontmoedigd.”

Bezuinigingen

BDO wijst ook op de bezuinigingen die vanuit Den Haag zijn losgelaten op de ouderenzorg. Bovendien verlaagt de Nederlandse Zorgautoriteit vanaf volgend jaar de zogenoemde ‘normatieve huisvestingscomponent’ met 8 procent, waardoor instellingen minder geld krijgen voor huisvesting van bewoners.

Tagage zegt dat hij zich rot schrok toen hij de jaarverslagen vergeleek. “Een dramatische situatie.” Het is aan de politiek, zegt hij, om een doemscenario te voorkomen. Het is toeval dat dit rapport vlak voor de verkiezingen uitkomt, vertelt de onderzoeker van BDO. Hij verwacht wel dat Den Haag dit signaal serieus neemt.

