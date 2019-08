‘Er zullen altijd unieke randgevallen bij euthanasie zijn’

Agnes Wolbert heeft geen goed woord over van de poging van het Openbaar Ministerie om een ouderengeneeskundige te vervolgen. De directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) zegt: “We hebben dit jaar al een tuchtrechtzaak tegen deze arts gehad. Daar hoorde ik dezelfde argumenten, dus waarom zou je het overdoen bij de strafrechter? Deze arts hoort hier niet te staan. Ze heeft een waarschuwing gekregen. Met precies dezelfde argumenten spreekt het Openbaar Ministerie hier nu over moord en doodslag.”

Illusie

Justitie vindt een uitspraak nodig vanwege het grote maatschappelijke belang. Die overweging begrijpt Wolbert niet. “De euthanasiewet is erg open. Artsen kunnen voor het merendeel van de patiënten prima leven met de huidige regels. Randgevallen, zoals deze zaak, zijn uniek. Het is een illusie te denken dat je met een uitspraak in deze zaak zekerheid kunt krijgen voor toekomstige euthanasiegevallen.”

Wolbert vindt dat de arts ontslagen moet worden van vervolging. De prullenbak in, deze zaak, zegt ze. “Het OM heeft zijn hand overspeeld. Wat in de zaak duidelijk wordt, is dat artsen op grond van hun eigen expertise en na uitgebreide consultatierondes bij collega’s prima tot overwogen besluiten kunnen komen.”

Wilsonbekwaam

De vrouw ging er destijds vanuit dat de euthanasieverklaring alleen gold als ze nog wilsbekwaam was. Het moment dat ze van wilsbekwaam naar onbekwaam ging, overviel haar en de familie, zo bleek uit de rechtszaak gisteren.

Justitie neemt het de arts kwalijk dat zij niet met de vrouw heeft gesproken over euthanasie. Dat had de arts wel gewild, maar zo’n gesprek had de patiënt van streek gemaakt, zei de arts. Ze besefte namelijk niet wat haar toestand was. “Een diep demente vrouw met een geheugen van 1 minuut, hoe kan je met zo iemand het gesprek aangaan over euthanasie?”, vraagt Wolbert. “Maar deze vrouw had wel in 2015 haar verklaring nog geactualiseerd.”

Het OM maakte er een punt van dat de wilsbekwame-ik een vergaand besluit neemt voor de wilsonbekwame-ik. “Draai het eens om”, zegt Wolbert. “Je tekent een euthanasieverklaring als wilsbekwaam persoon en je wilsonbekwame-ik kan dat teniet doen. Willen we dat dan?”

Lees ook:

Justitie: Euthanasie op demente vrouw is moord

Met de grootst mogelijke tegenzin formuleerde de officier van justitie vandaag een strafeis wegens moord tegen een arts.

Euthanasie is geen recht

In een jaar vol discussie over euthanasie daalde het aantal euthanasiemeldingen flink. Of het een met het ander te maken heeft? Jacob Kohnstamm, voorzitter van de euthanasiecommissies, weet het niet. ‘Ik hoor in mijn omgeving dat artsen gespannener zijn’.

Kabinet wil het gesprek over levenseinde stimuleren

Ongeneeslijk zieke mensen krijgen praktische hulp om met familie en vrienden te bespreken hoe ze willen sterven.