Er zijn meer huisartsen, maar toch is er een tekort

Het aantal huisartsen is de afgelopen jaren toegenomen. Toch zijn er door tekorten gemeenten waar inwoners zich niet meer kunnen inschrijven. Diverse media berichtten er al over, vanuit het hele land: de Volkskrant sprak over Middelburg, Enschede, Kampen en Emmen. Problemen met dreigende patiëntenstops zouden er ook zijn in Rotterdam, Leeuwarden, Goes, Den Bosch, Eindhoven en diverse andere gemeenten, terwijl RTV Utrecht eerder deze week meldde dat huisartsen in Bunschoten-Spakenburg ook een patiëntenstop hadden ingesteld.

Vorig jaar kwamen berichten over tekorten naar buiten in Twente, Zeeland, Groningen, Friesland en, ja, waar eigenlijk niet? Het huisartsentekort is geen regiogebonden probleem, maar speelt door het hele land, zegt Judith van Empel, woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). In 2018 onderzocht het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) hoe groot de verwachte tekorten aan huisartsen zijn in 2023 en 2028. “De cijfers uit dat rapport gelden nog steeds. We hebben geen reden om aan te nemen dat de situatie is verbeterd,” zegt Van Empel.

Bladerend door het Nivel-rapport is dat een weinig opbeurende mededeling. Het gaat er namelijk vanuit dat in 2028 in nagenoeg elke regio in Nederland huisartsen tekort zijn. Alleen in Amsterdam en Zuidwest-Gelderland zal er een overschot zijn. Daarbij zijn de tekorten in Utrecht en Amersfoort ook nog te overzien.

Meer opleidingsplekken

Nu is dit wel het donkerste scenario dat Nivel schetst. In een meer optimistisch scenario, dus met een grotere instroom aan nieuwe artsen en een lagere vraag naar zorg, moeten in 2028 ongeveer tien van de 28 regio’s rekening houden met tekorten.

“Het is niet zo dat het vak van huisarts impopulair is”, zegt Van Empel. “De voornaamste verklaring voor de tekorten is de stijgende zorgvraag. De huisarts krijgt meer patiënten omdat ziekenhuizen meer aan hen overlaten. Ook de problematiek in de ggz zorgt voor meer patiënten, net als de vergrijzing.” Daarbij speelt mee dat huisartsen de laatste jaren meer in deeltijd werken. Van Empel: “Er moet dus een tandje bij om nieuwe huisartsen te krijgen”

Dat begint bij de opleiding. De rijksoverheid bepaalt elk jaar hoeveel studenten mogen beginnen aan de opleiding tot huisarts. Vorige maand heeft het Capaciteitsorgaan het kabinet geadviseerd het aantal opleidingsplekken uit te breiden van 750 naar 879.

Lees ook:

Provincies lokken huisartsen met diners en vakantiehuisjes om tekort tegen te gaan

Twente, Friesland en Zeeland hebben te weinig huisartsen. Zeker in de zomer, als de huisarts geniet van vakantie terwijl toeristen hun vertier zoeken op het platteland. Provincies sloven zich uit om de artsen naar de randen van Nederland te lokken. Maar ook buiten de zomer.