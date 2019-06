Er komt een onderzoek met artsen en nabestaanden naar de stijging van palliatieve sedatie

De Jonge zegde al eerder een onderzoek toe naar die stijging. Uit een brief van De Jonge aan de Tweede ­Kamer blijkt nu dat dit onderzoek loopt. Uit de eerste literatuurstudies blijkt volgens de minister dat ook in andere landen het aantal palliatieve sedaties toeneemt. Volgens De Jonge zijn in Nederland vooral huisartsen vaker palliatieve sedatie gaan toepassen, in het bijzonder bij oudere patiënten met kanker.

Zorg over stijging

De zestig interviews die onder­zoekers gaan afnemen, moeten helderheid brengen over de beslissing om over te gaan tot palliatieve sedatie; hoe en door wie wordt die genomen? Daarna komen de onderzoekers met adviezen, onder meer over richtlijnen voor palliatieve sedatie.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en de christelijke patiëntenvereniging NPV spraken gisteren in Trouw hun zorg uit over de stijging van het aantal palliatieve sedaties. De NVVE vindt dat de onderzoekers ook moeten bekijken of palliatieve sedatie door artsen wordt gebruikt om de euthanasiewetgeving te omzeilen. Een woordvoerder van De Jonge stelt in een reactie dat er geen signalen zijn dat palliatieve sedatie daarvoor wordt gebruikt.

Het onderzoek loopt tot de zomer van 2021, maar De Jonge komt volgend jaar zomer al met de voorlopige uitkomsten.

