Ema: Ondanks bijwerking hebben volwassenen van alle leeftijden baat bij vaccin AstraZeneca

Negen keer maakte het Ema een visuele risico-afweging met een grafiek. Het agentschap vergeleek in de grafieken telkens het risico op de ernstige trombose-achtige bijwerking van het AstraZeneca-vaccin met de kans op een ziekenhuisopname, een ic-opname of sterfte door een infectie met het coronavirus. Daarbij ging het Ema telkens uit van drie verschillende stadia: een wereld met veel corona-infecties, met een gemiddeld aantal infecties of met nauwelijks infecties.

In bijna geen van die stadia bleek het risico op de ernstige bijwerking groter dan de kans op een ernstige infectie of sterfte door het coronavirus. Enkel vergeleken met de kans op sterfte is in sommige stadia van de pandemie het risico van de bijwerking groter, voornamelijk onder de jongste leeftijdsgroepen. Voor alle uitgewerkte scenario’s geldt dat de voordelen van het vaccin toenemen in hogere leeftijdscategorieën.

Leeftijdsgrens kan wellicht omlaag

Het Ema benadrukte op 7 april in een eerder oordeel dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin veel zwaarder wegen dan de zeldzame kans op de ernstige bijwerking. Niettemin koos Nederland er net als veel andere Europese landen voor om een leeftijdsgrens in te voeren waaronder het vaccin niet meer wordt toegediend. Sommige landen hebben inenting met het vaccin volledig stilgelegd.

Het ministerie van volksgezondheid laat weten het Ema-oordeel te bestuderen. Later wordt bekend of de vaccinatiestrategie wordt aangepast. Vanuit de gezondheidszorg klinkt de roep steeds luider om mensen zelf te laten kiezen of ze wel of niet een inenting met het AstraZeneca-vaccin willen. Huisartsen blijven soms zitten met koelkasten vol vaccins, die ze ontzettend graag willen wegprikken. Artsenfederatie KNMG adviseerde vrijdag om toe te staan dat (huis)artsen in uitzonderlijke gevallen overblijvende AstraZeneca-vaccins moeten kunnen toedienen aan 60-minners.

De Jonge houdt vast aan advies

Demissionair minister Hugo de Jonge wilde vrijdag nog niet zo ver gaan. Hij vindt dat huisartsen op zoek moeten naar 65-plussers voor de overgebleven doses AstraZeneca. Volgens huisartsen is dat lastig omdat die groep is uitgenodigd voor Pfizer-vaccinatie bij de GGD, en daar liever op wacht.

De Jonge houdt nog vast aan het advies van de Gezondheidsraad van 9 april. Op basis van de informatie die toen bekend was vond de Raad dat met het oog op het risico op sterfte door de zeldzame bijwerking, alleen mensen boven de 60 het AstraZeneca-vaccin kunnen krijgen. In die afweging van de Gezondheidsraad speelde ‘in belangrijke mate’ mee dat er alternatieven zijn voor het AstraZeneca-vaccin, namelijk de vaccins van Pfizer, Moderna en Janssen.

