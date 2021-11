EMA keurt Pfizer-vaccin goed voor 5 tot 12-jarigen

Het vaccin van Pfizer en BioNTech is door het Europees geneesmiddelenbureau Ema goedgekeurd voor gebruik aan 5 tot en met 12-jarigen. Daarmee is het nog niet zover dat het kabinet kan beslissen het vaccin ook ter beschikking te stellen aan kinderen op de basisscholen. Eerst moet de Europese Commissie instemmen met het advies, dan zal de Gezondheidsraad zich buigen over de wenselijkheid om kinderen te vaccineren en pas daarna is het kabinet aan zet.

De goedkeuring van het Ema is iets anders dan een positief advies om het vaccin aan basisschoolkinderen te geven, zegt Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG is namens Nederland onderdeel van het Ema. Wel zegt hij dat kinderen met ziekten als diabetes, kanker of hartziekten extra baat kunnen hebben bij het vaccin, omdat voor hen de risico's van covid groter zijn.

Wenselijkheid

De voordelen voor een kind, namelijk bescherming tegen covid, zijn groter dan de nadelen van de bijwerkingen, zegt De Boer. Dat is iets anders dan de wenselijkheid om kinderen grootschalig te vaccineren. Daar gaat de Gezondheidsraad over adviseren. Het Ema heeft ook niet gekeken wat vaccinatie van kinderen betekent voor de bestrijding van de pandemie. Om die vraag te kunnen beantwoorden is het van belang dat het vaccin ook de verspreiding van het virus tegengaat. Dat is niet onderzocht, maar het CBG verwacht dat kinderen aanzienlijk minder besmettelijk zijn na vaccinatie, zoals dat ook het geval is bij volwassenen.

De studie naar de veiligheid van het vaccin keek ook naar de effectiviteit tegen covid. Die bleek ongeveer net zo hoog als bij volwassenen; 90 procent. Het vaccin bestaat uit twee prikken met een interval van 21 dagen tussen beide prikken met een lagere dosering. Zeven dagen na de tweede prik zijn kinderen maximaal beschermd. Als er bijwerkingen optreden, dan gaat het meestal om pijn op de prikplek, vermoeidheid of hoofdpijn.

Booster voor 60 minners

Goedkeuring van Europese Commissie is een formaliteit, zodat de Gezondheidsraad al snel aan de slag kan met een vaccinatie-advies voor kinderen. Diezelfde Raad adviseerde donderdag alle volwassenen onder de zestig jaar een zogeheten booster te geven. Deze nieuwe prik, voor de meeste Nederlanders de derde, zou van oud naar jong uitgedeeld moeten worden.

Het is niet nodig om bij het toedienen van de boosterprik onderscheid te maken op basis van het vaccin dat iemand eerder heeft gekregen, stelt de Gezondheidsraad. De verschillen in bescherming tussen bijvoorbeeld Pfizer en Janssen zijn relatief klein, constateert de Raad. Ongeveer 8,5 miljoen Nederlanders komen in aanmerking voor een derde dosis. Het kabinet verwacht dat het ongeveer drie tot vier maanden duurt voordat de hele groep een booster heeft gekregen.

Het coronavirus gedijt uitstekend in klaslokalen. Kinderen brengen het van daar naar hun gezinnen en naar opa en oma. Is het daarom een goed idee om twaalf-minners te laten vaccineren?