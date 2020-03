Elleboogje, hoofdknik of toch de Wuhan-shake?

‘Pak maar mijn hand’ zingen Nick en Simon al dertien jaar, maar in veel gevallen gebeurt dat de komende tijd niet. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, roept premier Rutte Nederlanders op om voorlopig geen handen meer te schudden. “Dat lijkt ons nu een verstandige maatregel”, zei hij gisteren na crisisoverleg van bewindspersonen en experts op het ministerie van justitie in Den Haag. “Dit gaat echt nog wel enige tijd duren”, aldus Rutte in een persconferentie na het overleg. Maar wat komt ervoor in de plaats? Een eenduidig alternatief ontbreekt nog.

Duidelijkheid was er gisteren wel bij koning Willem-Alexander en ­koningin Máxima. Toen zij voor hun vierdaagse staatsbezoek voet zetten op Indonesische bodem, begroetten ze het welkomstcomité met een hoofdknik en de handen op elkaar. Er werden zo min mogelijk handen geschud, en gekust werd er al helemaal niet.

High fives

Iets potsierlijker was het ­afgelopen weekend in de Ere­divisie op de voetbalvelden. Er werden door de tegenstanders en scheidsrechters geen handen geschud, iets wat voorafgaand aan een wedstrijd gebruikelijk is. Ook verzocht de Eredivisie CV clubs en spelers om de handen van mascottes niet vast te houden vanwege mogelijke verspreiding van het corona­virus. Het is de vraag hoeveel nut dat had, want in de emotie van het spel werden daarna overal high fives uitgedeeld – ook door scheidsrechters – en knuffelden spelers elkaar bij doelpunten.

Dat laatste is overigens geen ­enkel probleem als geen van beiden klachten heeft zoals niezen, hoesten of koorts. Wie het RIVM vraagt of we nog dicht bij een ander mogen komen, krijgt meestal als antwoord: jazeker. Opmerkelijk genoeg noemde kort voor de oproep van Rutte een woordvoerder van het RIVM handen schudden tegenover Trouw nog prima: “Een handdruk afwijzen is nutteloos. Er is nog geen sprake van een grote verspreiding van het virus, dus het effect van het stoppen met handen schudden is ­bijna nul.”

Beeld Nanne Meulendijks

Wel staat het bedrijven, scholen en zieken­huizen vrij om aanvullende maatregelen te nemen, aldus de woordvoerder. En dat gebeurt ook. Al voor de oproep van Rutte be­­sloten scholen en instellingen massaal om het handen schudden te staken, blijkt uit een rondgang langs tientallen zieken­huizen, scholen, bedrijven en sportverenigingen. Veel ­organisaties adviseren om ­tijdelijk af te zien van de gangbare handdruk, net als het ­koningspaar en de Eredivise-voetballers.

Maar een erkend alternatief voor de handdruk is er nog niet. Op scholen lijkt een ‘elleboogje’ of ‘boks’ populair. Op sociale media is een filmpje van de Wuhan-shake, een begroeting met de voeten, populair. Of die groet ook hier veel wordt gebezigd, is onduidelijk. Soms wordt er gezwaaid, elders geknikt of er gebeurt even niets.

Houd het positief

In andere landen zijn er al wel alternatieven bedacht. Zo wordt Chinezen geadviseerd om het handen schudden na te doen met de eigen handen, door ze in ­elkaar te vouwen en te doen ­alsof je schudt.

Of de Chinese oplossing de ­beste ­uitweg is? Niemand die het weet. Maar het is goed dat er een ­alternatief wordt geboden, zegt ­gedragspsycholoog Suzie Geurtsen, werkzaam bij het bureau D&B. “Om te zorgen dat een boodschap blijft hangen is het handiger om te zeggen wat mensen wél moeten doen in plaats van wat niet”, zegt ze.

Plaatjes helpen daarbij, bijvoorbeeld op posters op plekken waar veel ontmoetingen plaatsvinden. Geurtsen: “Een gewoonte uit iemand zijn systeem krijgen is heel lastig. Houd het positief, met een tekst als: voor de zekerheid zwaaien wij naar elkaar. Mensen kunnen ­namelijk sceptisch zijn over het ­virus. Dat was ik eerder ook.”

Lees ook:

‘Stop met handen geven’. Oud-inspecteur vindt de Nederlandse corona-maatregelen veel te slap

De nuchtere houding van het RIVM in corona-tijden wordt geprezen. Maar oud-inspecteur Reinoud Bon vindt de maatregelen te slap.