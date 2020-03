Een ziekenhuis binnenkomen is zo makkelijk niet meer

Bij een virusuitbraak zijn ziekenhuizen het epicentrum van Nederland. Hoe dat eruitziet? Stil, en leeg. De ontvangsthal van Meander Medisch Centrum in Amersfoort bijvoorbeeld is verlaten. De winkels voor bezoekers zijn dicht, de apotheek is gesloten en levert de medicijnen thuis. In het restaurant, normaal een centrale levendige ruimte, zijn stoeltjes onbezet. Personeel kan er nog wel terecht, maar mag er niet eten. De lunch gaat mee de afdeling op.

De beschrijving van de onwerkelijke sfeer komt van Cornelie van Hunnik, de crisiscoördinator van Meander. Ze vertelt dat het ziekenhuis in de crisismodus draait, met andere overlegstructuren. Zowel binnen het ziekenhuis, regionaal als landelijk. “Sinds deze week werken wij via een landelijke lijn aan inkoop, herverdeling, distributie beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen waar tekorten van zijn. Als wij bijvoorbeeld een tekort hebben aan schorten, kan het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwe­gein die leveren, als dat er genoeg heeft. Als wij voldoende mondmaskers hebben, kunnen deze snel naar andere ziekenhuizen als daar tekorten zijn.”

Tenten

Wie nu naar het ziekenhuis in Amersfoort komt, kan niet meer via de hoofdingang naar binnen. “Er zijn nog twee manieren om het ziekenhuis binnen te komen”, zegt Van Hunnik. “Zowel voor de afdeling spoedeisende hulp als in de parkeergarage zijn tenten opgebouwd. Je moet via deze tenten naar binnen. In deze tenten staan minstens twee medewerkers. Zij voeren een vorm van toegangscontrole uit. De medewerkers vragen onder andere: wat is de reden voor je komst? Wij hebben de regel dat patiënten geen begeleider meer mee mogen nemen. Tenzij de patiënt bijvoorbeeld lijdt aan dementie, of iemand op verloskunde moet zijn of een ziek kindje heeft. Gezond verstand en empathisch vermogen zijn leidend. Die corona-triage (de selectie van wie corona heeft en wie niet, red.) scherpen we constant aan. Deze week hebben we thermometers aangeschaft zodat we mensen kunnen gaan temperaturen voordat ze naar binnen gaan.”

De rijen om Meander binnen te komen kunnen lang zijn omdat iedereen minimaal anderhalve meter afstand moet houden. Voor de zwangere vrouwen heeft het ziekenhuis een aparte rij gemaakt.

Lege gangen

Eenmaal binnen zien patiënten en eventuele begeleiders lege gangen. Afdelingen zijn dicht, personeel werkt zo veel mogelijk thuis. “We zijn eigenlijk alleen toegankelijk voor acute, niet-uitstelbare en oncologische zorg. Alle andere zorg hebben we uitgesteld of omgezet naar een digitaal consult.” Dat kan gaan via beeldbellen, telefoon of chat. Deze ontwikkeling is al een paar jaar bezig, maar komt nu in een stroomversnelling.

Medewerkers van Meander werken volgens een zogeheten jaarurensystematiek. Daarbij werkt bijvoorbeeld een verpleegkundige volgens het contract 24 uur per maand. Dat kan de ene maand 16 uur zijn, en de andere 32 uur. “We proberen nu te waken voor over­capaciteit op bepaalde afdelingen die minder te doen hebben”, zegt Van Hunnik. “Daarom vragen we van medewerkers of ze flexibel willen omgaan met hun uren en als het even kan naar huis te gaan. Straks hebben we ze misschien hard nodig. Het is de stilte voor de storm. En als die storm komt dan zijn we er samen klaar voor.”

Stijgende lijn, maar ook een daling Het RIVM meldde donderdag dat de afgelopen 24 uur 18 coronapatiënten zijn overleden. Het aantal besmettingen steeg met 409 naar 2460. Tussen de stijgende lijnen is ook een voorzichtig een positieve beweging te ontdekken. De stijgende lijn van ziekenhuisopnames buigt af. Ziekenhuizen houden bij hoeveel patiënten zij hebben opgenomen. In de cijfers zijn ook de patiënten verwerkt die al weer thuis zijn. Op maandag 16 maart hadden ziekenhuizen 205 patiënten opgenomen; 43 meer dan de dag daarvoor. Dinsdag steeg dat aantal fors met 109 nieuwe patiënten. Woensdag kwamen er 94 nieuwe patiënten bij en donderdag 81. Het is veel te vroeg om van een trend te spreken; de verwachting is dat het aantal fors zal oplopen. Dat kan vooral op de afdelingen intensive care problemen geven. Donderdag lagen er 210 personen op de IC. Er zijn nog 536 plekken vrij te maken. Het meest in het oog springende cijfer is elke dag het aantal besmettingen. Maar dat cijfers zegt weinig, zo heeft het RIVM eerder zelf al aangegeven. Een groot aantal patiënten wordt niet getest en daardoor niet geregistreerd.

