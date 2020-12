Een virusvariant die 70 procent besmettelijker is: dat betekent nog al wat

De Britse variant van het coronavirus is in Nederland opgedoken. Dat zal gevolgen hebben. Ziekenhuizen moeten vrezen voor een toestroom aan patiënten, tenzij de bestrijding een paar tandjes hoger kan.

Nederland heeft per 06.00 uur zondagochtend een verbod ingesteld op vluchten uit Groot-Brittannië, vanwege een Britse mutatie van het virus. Het is een maatregel die aangeeft hoe serieus de dreiging is van het gemuteerde virus. Volgens de Britse premier Boris Johnson is de nieuwe virusvariant niet dodelijker dan de al bestaande en worden mensen er niet zieker van. Het aantal mensen in ziekenhuizen en doden stijgt niet sneller dan het aantal besmettingen. Wel is de variant ongeveer 70 procent besmettelijker.

Dat betekent nogal wat. Voor de ziekenhuizen die op meer patiënten moeten rekenen, voor de verpleeghuizen waar het virus sneller slachtoffers maakt. Tenzij de bestrijding ook een paar tandjes omhoog gaat. Dat kan betekenen: een langere lockdown. Dus echt terug naar het risiconiveau waakzaam van de routekaart en dan kiezen voor een minimaal aantal besmettingen per week. Het reproductiecijfer zal verder omlaag moeten, want met dansen rond de 1 of 0,9 kan het virus ineens snel oplaaien.

De belangrijkste vraag die nu op tafel ligt is: beschermt het vaccin wel tegen het nieuwe virus. Dat is niet 100 procent zeker, maar waarschijnlijk is het volgens deskundigen wel. Farmaceuten zullen het vaccin wel geregeld moeten aanpassen als het virus blijft muteren. Dat is overigens geen onbekend verschijnsel, bij de griep gebeurt dat nu ook al.

Wellicht verklaart dit de sterke stijging van het aantal besmettingen

Streven naar groepsimmuniteit door vaccinatie gaat er wel anders uitzien. Als de nieuwe variant 70 procent besmettelijker is, ligt het oorspronkelijke reproductiegetal, de R0, niet rond de 3, maar rond de 5. Oftewel: zonder maatregelen zal een besmet persoon niet drie, maar vijf anderen besmetten. Bij een R0 van 3 moet ongeveer 70 procent van de bevolking een vorm van immuniteit hebben opgebouwd. Stijgt de R0, dan stijgt ook het percentage dat zich moet laten inenten. 70 procent is dan niet voldoende meer.

Een voorbeeld zijn de mazelen. Iedere patiënt besmet vijftien anderen. De R0 is dus 15. Daarom ook moet de vaccinatiegraad bij mazelen boven de 95 procent blijven. Hoe hoog de vaccinatiegraad nu voor corona moet zijn, is lastig te berekenen omdat er twee varianten van het virus door elkaar lopen.

De nieuwe variant is al sinds begin december in Nederland. Het kan een verklaring zijn voor de sterke stijging van het aantal besmettingen, ondanks de strengere maatregelen. In Groot Brittannië is de nieuwe variant verantwoordelijk voor 43 procent van de nieuwe infecties in het zuidoosten. In het oosten van Engeland is dat 59 procent en in Londen zelfs 62 procent.

