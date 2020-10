Een vervelend aspect van alle discussies over het griepvaccin: er zitten harde schreeuwers aan tafel

De ontmaskering van de griepprik, ik denk dat je het wel zo kunt noemen, begon in 2011 door Dick Bijl epidemioloog en toen hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, onafhankelijke informatiebron over de werking van geneesmiddelen. Bijl toonde aan dat de effectiviteit van de griepprik onbewezen was. En dat is nog steeds het geval. Een vervelend aspect van alle discussies over het griepvaccin is dat er harde schreeuwers aan tafel zitten die niet geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek maar die het spul gewoon willen verkopen. Dat lukt uitstekend, elk jaar halen miljoenen Nederlanders braaf hun griepprik.

Dick Bijl heeft de moed niet opgegeven, want hij kwam deze week met zijn boek ‘Griep, prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?’ Ik weet niet of dat een belangenverstrengeling is, maar ik schreef het voorwoord en ik autoplagieer daaruit: ‘Bijl komt in zijn boek tot een goed onderbouwde afwijzing van wat er op dit moment in ons land wordt verkondigd over griepremmers en het griepvaccin. De Gezondheidsraad, het ministerie van VWS, het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst, ze krijgen hier allemaal bijles over een aspect van volksgezondheid waarover zij zich met een zekere volharding steeds weer onjuist laten informeren.’

En toen las ik in Trouw van 25 september een artikel onder de titel: ‘Een griepje is toch niet zo onschuldig’. Daarin wordt nogal wat beweerd: huisartsen weten onvoldoende van griep, met name over de negatieve effecten en de lange termijngevolgen. Ze weten niet dat griep tot hartinfarcten en beroerten kan leiden. Het wordt nog erger: mensen met diabetes, longziekten en hartaandoeningen hebben een zes keer hogere kans op een hartinfarct, ook als ze de griep achter de rug hebben. Het wordt nóg erger: griep kan leiden tot problemen met het ademhalingsstelsel, het hart- en vaatstelsel, het spierstelsel en de nieren. En het aller-allerergste is dat de meeste Nederlandse huisartsen dit niet weten.

Dit zijn de schreeuwers

Nou schat ik mezelf in als een nuchtere zeventiger die zich niet gauw gek laat maken, die elk jaar trots zijn griepvaccinatie weigert, maar toen ik dit las dacht ik: ik ga er twéé halen dit jaar! Ik wil geen hartinfarct, geen beroerte en geen beschadiging van al mijn stelsels: spier, nier, ademhaling of vaat. Wel fijn dat het zenuwstelsel niet wordt aangetast, hoewel, dat is misschien nog niet onderzocht. Je zult zien dat je ook nog hartstikke dement wordt zonder griepprik.

Ik belde collega R. om raad. Ik las hem de ellende voor en hij barstte in lachen uit. ‘Kijk nou eens even goed waar al deze lulkoek vandaan komt en bel dan maar weer.’

Bij rustige herlezing zie ik dat het gaat om een op 24 september gepresenteerde analyse onder de titel ‘Grieponderzoek’. De gegevens komen uit een peiling uitgevoerd door geneesmiddelenfabrikant Sanofi Pasteur in samenwerking met onder meer de Nederlandse Influenza Stichting (NIS). Ik lees op hun website: ‘De NIS ontving in 2018 een startsubsidie van HollandBio. In 2019 wordt de NIS [sic] gesponsord door Mylan, Sanofi, Seqirus en GSK.’

Aha! Dit zijn de schreeuwers aan tafel. In de laboratoria van deze pillenverkopers werken denk ik heel erg vriendelijke onderzoekers die niets liever willen dan iets goeds ontdekken voor de mensheid. Maar de verkoopafdelingen van deze firma’s voeren een beleid dat veel cynischer is dan je voor mogelijk houdt. GSK kreeg ooit een boete wegens wangedrag in marketing van 3,1 miljard dollar. Hun reactie was: zeg maar waar we het moeten storten. Ze zijn volstrekt ongrijpbaar en handelen daar naar. De tekst van het bericht bestaat alleen maar uit kreten, onder verwijzing naar die dubieuze peiling. Ook op de website wordt nergens wetenschappelijk onderzoek vermeld. Maakt niet uit, want ‘er worden naar verwachting 3,5 miljoen griepprikken gezet’.

Wat ik niet begrijp, is hoe een journalist voor dit karretje kwam te draven. Iedereen weet dat je een peiling verricht door een grote farmaceutische firma over de noodzaak van hun eigen producten meteen, maar dan ook ogenblikkelijk, in de vuilnisbak moet gooien. Ik verwijs naar de vernietigende boeken van Peter Gotzsche voor nadere bewijsvoering. Overigens ben ik bereid zelf de vuilnisbak in te springen als iemand kan aantonen dat die ‘Griepanalyse’ een redelijk wetenschappelijk gehalte heeft.

Bert Keizer is filosoof en arts bij het Expertisecentrum Euthanasie. Voor Trouw schrijft hij wekelijks een column over zorg, filosofie, en de raakvlakken daartussen.