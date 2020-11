Een verpleegkundige in quarantaine? Bij verpleeghuis tanteLouise kun je de nachtdienst zo nodig van huis uit doen

Nee, veel gezondheidsklachten had Steffy Wierckx uit Bergen op Zoom niet. De verzorgende IG van verpleeghuis Stuijvenburgh voelde zich fit, maar de uitslag van een coronatest was onverbiddelijk en noopte haar twee weken geleden tot een thuisquarantaine. Heel vervelend, juist omdat diverse andere verpleegkundigen en verzorgenden ook al besmet waren en moesten verzuimen. Het idee dat Wierckx’ gezonde collega’s nu nog harder hun best moesten doen, terwijl zij zonder klachten thuiszat, voelde slecht.

In noodsituaties ontstaan soms de beste ideeën. Er vormde zich een manier om haar collega’s toch te ontlasten. Gewoon thuis, vanaf de bank. “Wij gebruiken sinds twee jaar slimme brillen”, zegt Jan-Kees van Wijnen, directeur zorg en behandeling van tanteLouise, de zorgorganisatie waartoe Stuijvenburgh behoort. “Bijvoorbeeld om een dokter te laten meekijken als er iets met een bewoner aan de hand is. Dankzij deze brillen zie je op afstand op een scherm precies hetzelfde wat de brildrager aan het bed ziet. Het is mogelijk om heel scherp in te zoomen en met elkaar te praten. Op die manier moet het ook mogelijk zijn om medewerkers die ziek thuis zijn toch bij de zorg te betrekken, dachten we.”

Leerlingen en invalkrachten op de werkvloer hebben immers begeleiding nodig. Dat kost tijd, die er bij onderbezetting niet is. Van Wijnen: “Corona maakt het begeleiden nog intensiever. Om een leerling te helpen bij de zorg van onze bewoners, moet je doorlopend beschermende kleding aan- en uittrekken en desinfecteren. Dat geeft extra druk, want je bent eigenlijk ergens anders nodig. Tijdens de tweede golf speelt dit probleem nadrukkelijker dan in het voorjaar, doordat er veel meer preventief wordt getest en het ziekteverzuim dus hoger is. Normaal ligt dat bij ons rond de 5 procent, tijdens deze tweede coronagolf is dat bijna het dubbele.”

Begeleider met corona thuis? Er is meer tijd en aandacht voor de leerlingen

Désirée Dons is een van de leerlingen die met de bril werkt. Tijdens de quarantaine van Wierckx werden de twee aan elkaar gekoppeld. Behalve iets meer druk op haar neus – vanwege de camera zijn de brillen wat zwaarder – kan ze geen nadelen opnoemen: “Voor onze bewoners werkt het systeem zelfs fijner, omdat er een persoon minder in de bad- of slaapkamer staat”.

Bij tanteLouise zijn ze zo blij met het effect dat na Stuijvenburgh nu alle locaties op deze manier werken. “Er heeft zelfs al een besmette collega nachtdienst gedraaid, door in de nacht vanuit huis mee te kijken”, zegt Van Wijnen. “Van leerlingen horen we ook goede verhalen. Ze krijgen meer tijd en aandacht dan ze ooit kregen, omdat hun begeleider thuis niet door andere bewoners wordt aangeklampt.”

Van Wijnen heeft de eerste ervaringen gedeeld met collega’s en verwacht dat meer verpleeghuizen in Nederland de brillen zullen aanschaffen. “De leaseprijs per bril is 350 euro per maand, maar daar staat een grote winst tegenover. Als je het gemiddelde verzuim met 2 procentpunt terugdringt, wat haalbaar lijkt met deze technologie, kun je alleen al in de ouderenzorg zo’n 11.000 extra medewerkers productief maken. Ook na corona. Er zijn altijd mensen die met een fysieke klacht thuiszitten, maar prima in staat zijn leerlingen te begeleiden of nieuwe collega’s in te werken. Dat arbeidspotentieel moeten we benutten. In de zorg zijn steeds meer mensen nodig. Door met de bestaande capaciteit meer zorg te verlenen, kunnen we klaar zijn voor de toekomst.”

