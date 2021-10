Een nieuwe knie is niet de enige ingreep bij ernstige artrose

Is een knieprothese altijd de beste oplossing, of zijn er alternatieven?

Een 62-jarige vrouw heeft veel last van artrose in haar knie. Dat wordt waarschijnlijk een knieprothese, zei de huisarts. De vrouw weet het zo net nog niet. Ze heeft verhalen gehoord van mensen die tevreden zijn, maar ook van mensen die dat niet zijn. Is er geen andere oplossing dan een nieuwe knie?

Over de voor- en nadelen van een nieuwe knie zijn vele onlinepagina’s volgeschreven. Een van de vragen die geregeld terugkomen is: op welke leeftijd is een prothese te overwegen? Het antwoord komt uit het Landelijk Register Orthopedische Implantaten (LROI).

“Daarin staan gegevens over alle operaties, over het type implantaat, de firma, de leeftijd van patiënten en eventuele revisie”, zegt orthopedisch chirurg Roel Custers van het UMC Utrecht. “Een revisie is nodig als mensen hun prothese overleven, dan moet deze worden vervangen. Dat gebeurt tijdens een revisie-operatie, wat een ingrijpende operatie is met een grotere kans op complicaties.

40 procent krijgt een knieprothese onder de 65 jaar

Uit de data van het LROI blijkt dat de kans op een revisieoperatie veel groter is als de eerste prothese wordt geplaatst bij iemand onder de leeftijd van 60 tot 65 jaar. In Nederland is 40 procent van de patiënten die knieprothese krijgen onder de 65. Wij proberen die groep over de 65 jaar heen te tillen met een ander operatie zodat de eerste prothese pas op latere leeftijd wordt geplaatst. Die leeftijd kan overigens ook 62 jaar zijn, maar hou 65 aan, dat lijkt een kantelpunt te zijn.”

“Wij zoeken alternatieven in gewrichtsbesparende behandelingen, zoals gewrichtsdistractie”, zegt Custers. Door gewrichtsdistractie worden de botten weer uit elkaar getrokken. “Dan plaatsen we pennen in het bot, vier in het onderbeen en vier in het bovenbeen. Je moet je voorstellen, bij artrose is kraakbeen weggesleten en bewegen botten dichter naar elkaar toe. Een kniegewricht wordt bij elkaar gehouden door banden. Als kraakbeen wegslijt, zitten de banden niet meer op spanning en kan de knie instabiel worden. Met distractie trekken wij de knie weer uit elkaar in de oorspronkelijke stand en zetten banden op spanning. Dat doen we voor een periode van 6 weken. We zien dat er na die tijd minder klachten zijn.”

De aangroei van kraakbeen stimuleren

Gewrichtsdistractie is een behandeling die nog in de onderzoeksfase zit en waarvoor het UMC Utrecht een grote studie heeft opgezet. Interessant aan de behandeling is dat zich nieuw kraakbeen vormt als de botten uit elkaar worden getrokken. Niet na zes weken - aangroei van kraakbeen duurt ongeveer een jaar - maar de eerste aanzet is wel te zien.

“Distractie is niet de enige manier om een prothese uit te stellen”, zegt Custers. “Een andere optie waar wij druk mee zijn en waar nationaal en internationaal steeds meer enthousiasme over is, is werken aan de standsafwijking. Stel, je hebt o-benen, dan heeft een deel van het gewricht piekbelasting terwijl een ander deel uit de wind wordt gehouden. Artrose concentreert zich dan op een deel van de knie. Je kunt de knie dan recht maken, of een beetje krom de andere kant op, om het gezonde deel te gebruiken en het ongezonde deel te ontlasten.”

Medicatie tegen osteoporose

Tot slot doet het UMC Utrecht onderzoek naar de werking van Zoledronaat. “Dat wordt normaal gebruikt tegen osteoporose; botontkalking. De weg naar artrose is voor iedereen anders. De een heeft standsafwijking. Een ander heeft bijvoorbeeld een kneuzing in het bot. Dat gaat op voor ongeveer 30 tot 50 procent van de mensen. Nu zie je zo’n kneuzing alleen op een mri-scan. Volgens de richtlijn maak je geen mri-scans voor mensen met artrose boven de vijftig jaar. Dan is een röntgenfoto genoeg. Maar we weten nu dat als je wel een mri maakt, je bij een deel een kneuzing ziet. Die kneuzing wordt door Zoledronaat aangepakt. Wij zijn nu zelf bezig met een klinische studie. Het wachten is op de resultaten.”

Wat de 62-jarige vrouw met artrose betreft, een pasklaar antwoord op haar vraag is er niet. Wel heeft ze nieuwe stof tot nadenken.