Een nieuwe, besmettelijkere deltavariant van het coronavirus rukt op. Wat zijn de gevaren van AY.4.2.?

Lange tijd was het stil rond nieuwe varianten. De laatste, grote nieuwe variant is delta, die kondigde zich in het mei dit jaar aan. De alfavariant, ook bekend als de Engelse, verscheen in december 2020. Nu is daar dan de delta-plusvariant.

In Nederland is deze plusvariant, die door wetenschappers wordt aangeduid met AY.4.2, al zo’n tien weken geleden aangetroffen. Maar tot een sterke opkomst leidt dat (nog) niet. Van alle besmettingen is 0,1 tot 0,2 procent afkomstig van Delta Plus. Dat percentage is al wekenlang stabiel. Omdat het aantal besmettingen wel stijgt, stijgt uiteraard ook het aantal Nederlanders dat positief test op de nieuwe deltavariant. Vorige week ging het om 25 tot 50 Nederlanders.

Britten kijken intensief naar ontwikkeling van mutaties

In het Verenigd Koninkrijk is de plusvariant het meest gesignaleerd. Daar is naar schatting 7 tot 8 procent van de positieve geteste personen besmet met AY.4.2. Het Verenigd Koninkrijk heeft te maken met een snelle opmars van het virus. Dat komt niet door de nieuwe mutaties. Die zijn daarvoor in te geringe mate aanwezig. In Denemarken is 2 procent besmet met de nieuwe deltavariant, maar sinds kort daalt het percentage. Waarom is niet bekend.

Dat de plusvariant vooral in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk worden gevonden, wil niet zeggen dat de nieuwe variant in die landen ook meer voorkomt. Zowel Denemarken als het Verenigd Koninkrijk kijken intensief naar de ontwikkeling van mutaties. Nederland houdt dat minder nauwgezet bij.

Volgens Britse onderzoekers is de plusvariant 10 tot 15 procent besmettelijker dan de gewone deltavariant. Dat kan gevolgen hebben voor de snelheid van verspreiding en dus voor het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Vorige week meldde het RIVM dat vaccinatie de overdracht van de deltavariant van gevaccineerde personen naar ongevaccineerden met 63 procent vermindert. Dat kan bij de plusvariant dus iets lager zijn.

Vaccins lijken goed weerstand te bieden

De nieuwe variant zal niet de impact hebben van de eerdere alfa- en deltavariant. De alfavariant, ook bekend als de Engelse variant, was 50 procent besmettelijker dan het virus dat Nederland in maart 2020 overspoelde. De deltavariant was nog eens 60 procent makkelijker overdraagbaar dan alfa. Delta plus doet daar dus nog eens een schepje bovenop.

De impact zal ook beperkt blijven als de vaccins goed weerstand blijven bieden tegen de nieuwe mutaties. Op het eerste gezicht lijkt dat volgens deskundigen het geval.

Uit de Britse data blijkt vooralsnog niet dat de nieuwe mutaties patiënten zieker maken, zoals wel het geval was bij de gewone deltavariant. De ‘deltapatiënten’ komen vaker in het ziekenhuis terecht dan de ‘alfapatiënten'. Voor een virus is het overigens niet belangrijk hoe ziek hij zijn gastheer- of vrouw maakt. Het enige dat van belang is voor de natuurlijke selectie is de besmettelijkheid.

