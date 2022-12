Een griepepidemie en RS-golf: hoe normaal is deze winter? Vijf vragen

Welke virussen gaan rond?

Vorige week met name influenza (griep) en hMPV, een luchtwegvirus dat vooral kinderen treft. Het is een broertje van het bekendere RS-virus, dat nu ook veel voorkomt. Het Rhinovirus (dat verkoudheid veroorzaakt) maakt de top vier compleet. Dat weten we op basis van monsters die 140 huisartsenpraktijken afnemen bij mensen met griepachtige klachten.

Is het virus-seizoen dit najaar heftiger dan normaal?

Nee, we hebben weer een ouderwetse, ‘normale’ winter, zo stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat allerlei virussen in de winter makkelijker rondgaan, komt omdat we dan meer tijd binnen doorbrengen, dichter bij elkaar.

Sinds vorige week is sprake van een griepepidemie, maar ook dat is normaal. Twee jaar lang was die er niet, maar dat was de uitzondering op de regel. Omdat de samenleving door corona nagenoeg op slot zat, kon ook de griep zich niet verspreiden. In het staartje van vorige winter was er weer wél een griepepidemie. Die kwam in maart, na de versoepeling van de coronamaatregelen.

Zijn kinderen na de coronalockdowns gevoeliger voor het RS-virus?

Iedere baby loopt het RS-virus op: dat is normaal. De meesten worden alleen verkouden, maar sommige baby’s worden ernstig ziek. Het komt in Nederland bijna niet voor dat kinderen eraan overlijden.

Dat een infectie meestal mild is, komt omdat kinderen in de buik van hun moeder al enige immuniteit opbouwen tegen het virus. Zwangere vrouwen zijn de afgelopen twee jaar minder met RS in aanraking zijn gekomen tijdens de lockdowns. RIVM-viroloog Adam Meijer verwacht dat dat een rol heeft gespeeld bij de opvallende RS-epidemie vorig jaar: die was in de zomer in plaats van in de winter.

Ook bij de RS-epidemie die nu begonnen is, speelt dat effect mogelijk. De epidemie is aan de vroege kant, maar de aantallen zieke kinderen zijn (nog) niet hoger dan normaal.

En hoe zit het met Streptokokken-A bij kinderen?

Een besmetting met ‘Groep-A-streptokok’, een bacterie die onder andere roodvonk of keelontsteking kan veroorzaken, verloopt meestal zonder grote problemen. In zeldzame gevallen worden kinderen ernstig ziek. Dat gebeurde dit jaar vaker.

Zeven Nederlandse ziekenhuizen deden mee aan een onderzoek van het Juliana Kinderziekenhuis. Zij zagen van april tot en met juni 28 kinderen met een ernstige infectie. In dezelfde periode in 2019 waren dat er 9, en in 2018 maar 2. In totaal kwamen in deze ziekenhuizen 61 kinderen binnen met Groep-A-Streptokokken. Vijf van hen overleefden het niet.

Ook in andere Europese landen is een toename van ernstige infecties. Of dat komt door verminderde immuniteit vanwege de lockdowns, wordt onderzocht. Ook voor corona waren er wel eens oplevingen van het aantal ernstige infecties.

Hoe gaat het met het aantal coronabesmettingen?

Op basis van metingen van virusdeeltjes in het rioolwater weet het RIVM dat het aantal besmettingen de afgelopen tien dagen weer gestegen is, tot niveaus vergelijkbaar met afgelopen oktober en juli. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot ruim zeshonderd. Ook dat heeft te maken met het winterseizoen, en met de opmars van een nieuw subtype van de omikronvariant.

