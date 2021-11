Een ‘gamechanger’ volgens Pfizer: nieuwe pil tegen corona biedt hoge bescherming voor ouderen

Ongeveer achthonderd mensen die het virus hadden opgelopen en tot een risicogroep behoorden deden mee aan het onderzoek. Zij begonnen drie dagen na de eerste symptomen met het slikken van de pil. De helft van de proefpersonen kreeg de echte covidpil. Van deze groep belandden er drie in het ziekenhuis. Niemand overleed. Bij de controlegroep, die een zoutoplossing kreeg als placebo, moesten 27 mensen in een ziekenhuis worden opgenomen; zeven van hen overleden aan de gevolgen van de besmetting.

Een andere groep van ruim 1200 proefpersonen kreeg een pil binnen vijf dagen nadat de eerste symptomen zich voordeden. Van de 607 mensen die de echte pil kregen, kwamen er zes in het ziekenhuis terecht, maar niemand overleed. Van de 612 mensen in de placebogroep moesten er 41 worden opgenomen, van wie er tien overleden aan de besmetting.

‘Een echte gamechanger’

Laboratoriumonderzoeken laten zien dat de nieuwe pil werkt tegen allerlei varianten van Sars-Cov-2 en ook tegen andere coronavirussen.

“Het nieuws van vandaag is een echte gamechanger in de wereldwijde inspanningen om de verwoesting van deze pandemie een halt toe te roepen”, zegt Pfizer-topman Albert Bourla in een persbericht. “Deze gegevens suggereren dat onze orale antivirale kandidaat, indien goedgekeurd door regelgevende instanties, het potentieel heeft om het leven van patiënten te redden, de ernst van Covid-19-infecties te verminderen en tot negen van de tien ziekenhuisopnames te voorkomen.”

Vorige maand maakte concurrent MSD bekend ook een medicijn tegen covid te hebben ontwikkeld. Dat middel, molnupiravir, halveert de kans op ziekenhuisopname of overlijden. De Europese toezichthouder Ema buigt zich nu over de MSD-pil. Pfizer zal zo snel mogelijk de onderzoeksdata naar de Amerikaanse waakhond FDA sturen. Wanneer Pfizer het middel ter goedkeuring voorlegt aan de Ema is nog niet bekend.

