Een derde prik, is dat ethisch? ‘De discussie toont aan hoe oneerlijk we zijn geweest’

Het gaat ook hier gebeuren. Ouderen krijgen een derde vaccinatie tegen covid aangeboden, zoals enkele kwetsbare groepen die al ontvangen. Het op grotere schaal toedienen van deze ‘boostervaccinatie’ is in voorbereiding, zei demissionair minister Hugo de Jonge (volksgezondheid, CDA) vorige week. Welke groepen in aanmerking komen voor een derde inenting, beslist het kabinet begin november. De vaccins gaan in ieder geval naar de ‘oudste ouderen’ en verpleeghuisbewoners, zei De Jonge.

Nederland volgt zo het voorbeeld van veel rijke landen die (een deel van) de bevolking een derde vaccin aanbieden. Het is een luxe die lang niet alle landen zich kunnen permitteren. Terwijl er wereldwijd ruim zes miljard vaccins zijn toegediend, vaak twee per persoon, zijn er ook landen waar minder dan 1 procent van de bevolking ten minste één inenting heeft gehad.

Is het aanbieden van derde prikken moreel uit te leggen? Hans Hogerzeil, emeritus hoogleraar Global Health (UMCG), is niet per definitie tegen derde prikken, zegt hij. Een groot deel van zijn loopbaan werkte hij voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), eerst als tropenarts in India en Ghana en later als directeur van het WHO-programma essentiële geneesmiddelen.

U bent niet bij voorbaat tegen het uitdelen van booster-vaccins?

“Als is aangetoond dat mensen een derde inenting nodig hebben, bijvoorbeeld omdat hun immuniteit zwak is, of als de immuniteit tegen het virus afneemt of het vaccin minder werkt tegen een nieuwe variant van het virus, dan ben ik niet tegen. Maar nu is die noodzaak voor ouderen in het algemeen nog niet bewezen. Zolang er vaccin-schaarste is, zou iedere inenting hier ook naar een ander kunnen gaan. Dan kun je uit internationale solidariteit concluderen dat de vaccins nu in andere landen harder nodig zijn.”

Directeur-generaal Tedros van de WHO noemde grootschalige toediening van boostervaccins deze week ‘oneerlijk, onrechtvaardig en immoreel’.

“Tedros heeft een punt, want tot op de dag van vandaag is er in veel landen nog onvoldoende gevaccineerd. In landen in Azië en vooral in Afrikaanse landen ligt de vaccinatiegraad nog extreem laag, soms onder de 1 procent. Dat betekent dat in veel landen zelfs artsen en gezondheidsmedewerkers niet zijn gevaccineerd. De WHO heeft als leidraad dat elk land eerst 20 procent van zijn inwoners moet kunnen vaccineren voordat je wereldwijd verder gaat. Dat zijn de gezondheidsmedewerkers en kwetsbaren. Maar niemand heeft daarop gewacht.”

Die paar honderdduizend prikken extra in Nederland maken dan ook niet meer het verschil, toch?

“Nee, maar het is goed om deze discussie te voeren, want die toont in feite aan dat we heel oneerlijk zijn geweest en dat de ongelijkheid nu wordt vergroot.”

Nog steeds kopen rijke, westerse landen massaal vaccins op en houden grote voorraden aan, voor het geval dat. Zit daar de kern van het probleem?

“Er is een internationaal systeem opgetuigd, Covax, om vaccins te kopen en in arme landen te verspreiden, gefinancierd door de rijke landen. Dat is mislukt, omdat rijke landen er te laat en te weinig geld in hebben gestopt en tegelijk alle beschikbare vaccins hebben ingepikt. Covax wilde dit jaar twee miljard vacccins verspreiden, maar tot nu toe staat de teller op minder dan een kwart miljard.

“Maar de aard van het probleem verschuift. Men stuit nu ook op de absorptiecapaciteit van arme landen. De bottleneck is ook een gebrek aan infrastructuur: mensen, hallen, ijskasten, een bevolkingsregistratie en een systeem om mensen uit te nodigen. Rijke landen moeten daar dus ook bij helpen. Met kennis en met geld.”

Heeft u er nog vertrouwen in dat ook in Afrikaanse landen de vaccinatiegraad straks omhoog gaat?

“De meeste Afrikaanse landen zullen een vaccinatiegraad van nog geen 10 procent halen, vrees ik. Een goede infrastructuur ontbreekt en mensen hebben zoveel andere problemen aan hun hoofd. Aids of diarree of armoede die gepaard gaat met een dagelijkse zoektocht naar geld om te kunnen eten.

“Daarnaast is er een mate van internationale solidariteit nodig, terwijl de wereld juist bijzonder weinig solidair is. Kijk naar Nederland: de bijdrage aan ontwikkelingshulp is de laatste tien jaar alleen maar gedaald. Of neem de vaccinproductie. Oxfam berekende onlangs dat er sinds januari negen mensen miljardair zijn geworden door de verkoop van covid-vaccins. Daar had je de halve wereld mee kunnen vaccineren.

“Dat heet kapitalisme en ik noem dat overwinst. Dat los je maar op één manier op: met staatsingrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat de coronavaccins voor een fractie van de huidige kostprijs geproduceerd kunnen worden, maar dan moeten we de patenten openbreken. Als we het aan de markt overlaten gebeurt het niet, en het nettoresultaat is dan dat Afrikaanse landen op een vaccinatiegraad van een paar procent blijven steken. Dat is vooral catastrofaal voor hun bevolking en voor hun gezondheidswerkers; maar uiteindelijk voor iederéén in de wereld, want dan blijven er steeds maar nieuwe mutanten van het virus naar ons toekomen.”

