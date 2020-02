Een deel van de longpatiënten krijgt te weinig medicatie uit zijn puffer

Van de half miljoen longpatiënten die een puffer gebruiken, krijgt een deel te weinig medicatie binnen omdat de voorzetkamer niet goed werkt. Tot nu toe namen apothekers en artsen altijd aan dat er weinig verschil zat tussen de plastic flessen die op de puffer worden aangesloten. Maar onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) laat zien dat de ene voorzetkamer tot wel 50 procent minder medicatie doorgeeft dan de ander.

Een voorzetkamer is een soort doorzichtige bidon waar de medicatie in wordt gespoten. De patiënt ademt vervolgens door de plastic fles, waardoor de medicatie gecontroleerd in de longen terechtkomt. Zonder die fles slaat de medicatie vooral achter in de keel neer, wat kan leiden tot heesheid en schimmelinfecties in de keel.

Van de ruim één miljoen astma- en COPD-patiënten gebruikt ongeveer de helft een voorzetkamer. Hoeveel patiënten te weinig medicatie krijgen, is niet bekend. “Dat hebben wij niet onderzocht, maar als er bij voorzetkamer A de helft uitkomt vergeleken met B, dan moet het een effect hebben,” zegt Paul Hagedoorn die als hoofdonderzoeker bij het project was betrokken.

Mogelijk kan dit uitgroeien tot ernstige complicaties

Hoogleraar longziekten aan het Radboud UMC Richard Dekhuijzen schrikt van de uitkomsten. Als door een verkeerde voorzetkamer het medicijn voor een astma- of COPD-patiënt onvoldoende en niet op de juiste plek in de longen terechtkomt, kan dit in eerste instantie tot benauwdheid en kortademigheid leiden, zegt hij. “Op termijn kan dit mogelijk uitgroeien tot ernstige complicaties als exacerbaties, plotse sterke toename van longklachten, en tot ziekenhuisopname omdat de ziekte ongemerkt niet goed wordt behandeld.”

Wie welke voorzetkamer krijgt, bepaalt de voorschrijvende arts. Die omschrijft dan de medicatie en de puffer en zet er dan ‘plus voorzetkamer’ bij, legt Dekhuijzen uit. “Die wordt niet altijd gedefinieerd. Dat geeft de apotheker de vrijheid om een voorkamer te kiezen. Wellicht pakken ze er een waar ze goede ervaringen mee hebben of zijn er mogelijk andere belangen.”

Dat was geen probleem, omdat apothekers ervan uitgingen dat de kamers inwisselbaar waren. Nu blijkt dat in de ene bidon veel meer medicatie achterblijft dan in de andere, waarschuwen Hagedoorn en Dekhuijzen dat apothekers niet zomaar moeten wisselen met de voorzetkamers. Zij roepen artsen op de patiënt alleen die voorzetkamer mee te geven die degelijk onderzocht is met het medicijn dat is voorgeschreven. Dit staat vaak ook in de bijsluiter van de puffer vermeld.

Het rapport maakt nogal wat los

Dat een voorzetkamer goed aansluit bij de puffer is essentieel. Het onderzoek laat namelijk ook zien dat er bij een verkeerde combinatie van puffer en vernevelaar in het slechtste geval tot vier keer zo weinig medicatie in de longen terechtkomt.

Het rapport van de RUG heeft nogal wat losgemaakt, zegt Hagedoorn. Dat komt omdat het Groningse onderzoek het eerste is dat onafhankelijk is uitgevoerd. De onderzoekers lieten geen apparaten opsturen, maar gingen zelf langs bij apotheken om puffers en vernevelaars op te halen. Eind vorige maand zijn de resultaten gepubliceerd. De effecten kunnen groot zijn, zegt Hagedoorn. “Nu men zich realiseert hoe groot de verschillen zijn tussen voorkamers, kunnen richtlijnen en de vergoedingen van verzekeraars veranderen.”

