Duizenden mensen willen meehelpen in ziekenhuizen

Alle hens aan dek. Dat is het devies nu de druk op de zorg toeneemt en ziekenhuizen staan te springen om extra personeel. De animo blijkt groot: de afgelopen dagen gaven duizenden oud-zorgmedewerkers, studenten en andere mensen zich op om bij te springen. Sommige ziekenhuizen trommelen zelf actief promovendi en studenten op.

In het land doken zoveel losse initiatieven van vraag en aanbod op dat er inmiddels een speciale website is gelanceerd om de krachten te bundelen. Op het platform ‘extrahandenvoordezorg.nl’ komen alle aanmeldingen nu in één database terecht om vanuit daar gekoppeld te kunnen worden aan zorginstellingen. De site is een samenwerking van brancheorganisaties, vakbonden, werkgevers, beroepsverenigingen en het ministerie van VWS. Er zijn inmiddels zo’n 7000 aanmeldingen binnen van mensen die graag willen helpen.

Een van hen is Anna Oostveen (27). Ze werkt normaal als organisatiepsycholoog bij een adviesbureau in Amsterdam, maar ontwikkelde naar eigen zeggen een ‘zieke passie’ voor de zorg tijdens haar bijbaan als wijkverpleeghulp. “Ik kreeg daar een interne opleiding tot verzorgende. Ik mag dingen als wonden verzorgen en medicatie toedienen.

Al is het bedden sjouwen

“Tijdens mijn bijbaan heb ik anderhalf jaar een cliënt verzorgd met ALS. Een heel leuke vrouw. Dat heeft zoveel met me gedaan. En nu gebeurt dit, en gaat alles in mij aan. Nu mijn werk terugloopt, wil ik me graag focussen op wat ik wél kan doen. Al is het bedden sjouwen.”

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is blij met de grote belangstelling, zegt woordvoerder Wouter van der Horst. “Ook vóór de corona-uitbraak was er al een personeelstekort van duizenden mensen, dus alles is welkom. Het is duidelijk dat er heel veel mensen nodig zijn om de nood te lenigen.”

Desondanks wordt het lastig om iedereen snel aan het bed te krijgen, denkt hij. Er is een groot tekort aan mondkapjes en ander beschermend materiaal. “Bovendien is de inzet van zoveel extra mensen niet gratis. Voor die extra kosten moeten oplossingen gevonden worden.”

De herintreding van oud-zorgmedewerkers kwam aan het rollen na een oproep van artsenorganisatie KNMG. Die stelde dat de druk op de zorg zo hoog is dat de regels omtrent de Big-registratie tijdelijk versoepeld moeten worden. Aan die oproep gaf het ministerie gehoor. Verpleegkundigen en artsen wier registratie minder dan twee jaar verlopen is, mogen toch gewoon aan de slag. Ook wordt de verplichting tot herregistratie opgeschort.

“Het is waanzinnig om te zien hoe groot de animo is”, zegt Sanne Verhoeven, een van de drijvende krachten achter de nieuwe database. “De komende tijd willen we zoveel mogelijk mensen mobiliseren. Ook studenten mbo- en hbo-verpleegkunde in hun tweede jaar of hoger mogen zich aanmelden. We gaan iedereen nabellen en zorgen dat ze op de goede plekken belanden.”

Alle hens aan dek. Dat is het devies nu de druk op de zorg toeneemt en ziekenhuizen staan te springen om extra personeel. Het animo blijkt groot: de afgelopen dagen gaven duizenden oud-zorgmedewerkers, studenten en andere mensen zich op om bij te springen. Sommige ziekenhuizen trommelen zelf actief promovendi en studenten op.

In het land doken zoveel losse initiatieven van vraag en aanbod op dat er inmiddels een speciale website is gelanceerd om de krachten te bundelen. Op het platform ‘extrahandenvoordezorg.nl’ komen alle aanmeldingen nu in één database terecht om vanuit daar gekoppeld te kunnen worden aan zorginstellingen. De site is een samenwerking van brancheorganisaties, vakbonden, werkgevers, beroepsverenigingen en het ministerie van VWS. Er zijn inmiddels zo’n 7000 aanmeldingen binnen van mensen die graag willen helpen.

Een van hen is Anna Oostveen (27). Ze werkt normaal als organisatiepsycholoog bij een adviesbureau in Amsterdam, maar ontwikkelde naar eigen zeggen een ‘zieke passie’ voor de zorg tijdens haar bijbaan als wijkverpleeghulp. “Ik kreeg daar een interne opleiding tot verzorgende. Ik mag dingen als wonden verzorgen en medicatie toedienen. Tijdens mijn bijbaan heb ik anderhalf jaar een cliënt verzorgd met ALS. Een heel leuke vrouw. Dat heeft zoveel met me gedaan. En nu gebeurt dit, en gaat alles in mij aan. Nu mijn werk terugloopt, wil ik me graag focussen op wat ik wél kan doen. Al is het bedden sjouwen.”

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is blij met de grote belangstelling, zegt woordvoerder Wouter van der Horst. “Ook vóór de corona-uitbraak was er al een personeelstekort van duizenden mensen, dus alles is welkom. Het is duidelijk dat er heel veel mensen nodig zijn om de nood te lenigen.”

Desondanks wordt het lastig om iedereen snel aan het bed te krijgen, denkt hij. Er is een groot tekort aan mondkapjes en ander beschermend materiaal. “Bovendien is de inzet van zoveel extra mensen niet gratis. Voor die extra kosten moeten oplossingen gevonden worden.”

‘Unieke situatie’

De herintreding van oud-zorgmedewerkers kwam aan het rollen na een oproep van artsenorganisatie KNMG. Zij stelden dat de druk op de zorg nu zo hoog is dat de regels omtrent de BIG-registratie tijdelijk versoepeld moeten worden zodat meer mensen een bijdrage kunnen leveren.

Aan die oproep gaf het ministerie van VWS gehoor. Verpleegkundigen en artsen wier registratie minder dan twee jaar verlopen is, mogen toch gewoon aan de slag. Ook wordt de verplichting tot herregistratie tot nader order opgeschort. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft zorgverleners in deze ‘unieke situatie’ ruimte om de zorg op afwijkende manieren te organiseren als dat nodig is om de kwaliteit en de continuïteit te waarborgen.

“Het is waanzinnig om te zien hoe groot het animo is”, zegt Sanne Verhoeven, een van de drijvende krachten achter de nieuwe database. “De komende tijd willen we zoveel mogelijk mensen mobiliseren. Ook studenten mbo en hbo verpleegkunde in hun tweede jaar of hoger mogen zich aanmelden. De komende tijd gaan we iedereen nabellen en zorgen dat ze op de goede plekken belanden. Dat is belangrijk, want de situatie is nijpend. We bereiden ons erop voor dat de tekorten nog erger worden. De crisis is echt nog niet op haar piek.”

Lees ook:

Denken we nog aan het andere leed in de wereld?

Het coronavirus maakt onze wereld klein. Hoe verhouden we ons in deze tijden tot het leed elders in de wereld?