Droge ogen van al dat thuiswerken achter het scherm – wat is de oplossing?

Een lezer werkt vanuit huis en kijkt daarom veel naar een beeldscherm. Hij heeft daardoor droge en vermoeide ogen gekregen. Wat is daartegen te doen?

Een lezer werkt inmiddels bijna een jaar thuis. Voor zijn werk zijn online vergaderingen, videobellen en achter een computer werken dagelijkse kost. Deze lezer draagt normaal gesproken een bril, maar hij had voor het thuiswerken verder geen oogklachten. Sinds hij thuis werkt, zijn zijn ogen vaak droog en vermoeid. Hij vraagt zich af of dit komt door het beeldschermwerk, en hoe hij dit kan verhelpen.

Meer knipperen is het advies van Mirjam Boers. Zij is werkzaam bij de Ooglijn, het informatiepunt van de Oogvereniging voor vragen over oogaandoeningen. Volgens Boers zijn de oogklachten het gevolg van het onafgebroken kijken naar een beeldscherm. “Als mensen te lang achter elkaar op een beeldscherm moeten focussen, knipperen ze minder met hun ogen. Daar kun je droge en vermoeide ogen van krijgen.”

Vanwege het thuiswerken is het risico op dit soort klachten groter, vertelt Boers. Mensen missen de spontane interrupties van het werken op kantoor: het moment bij de koffieautomaat of een spontaan gesprek met een collega. “Die paar minuten dat je niet naar je scherm staart, kunnen al enorm helpen. Zelfs als je alleen maar even uit het raam kijkt.” Daarnaast vertelt de deskundige dat mensen vanwege het thuiswerken vaker de drang hebben om achter elkaar door te gaan. In een kantoorsituatie zouden mensen volgens haar makkelijker regelmatig een pauze nemen.

Positie van het beeldscherm

Volgens Boers ervaren de meeste mensen relatief onschuldige klachten sinds het thuiswerken. In diverse onderzoeken vertellen thuiswerkers over last aan hun schouder, arm of nek. Volgens vakbond CNV heeft 2 op de 5 thuiswerkers fysieke problemen. Veel van die problemen zijn terug te voeren op de stoel waar de thuiswerker op zit. Te vaak zijn dat gewone stoelen die aan de keukentafel staan. Een goede bureaustoel kan veel problemen voorkomen. Dan moet deze wel de mogelijkheid hebben de hoogte van het zitvlak en hoogte van de armleuningen in te stellen. De positie van de laptop is ook belangrijk. Staat die te laag, dan kunnen nek- en schouderklachten ontstaan.

Boers vertelt dat in sommige gevallen klachten door thuiswerken heel belemmerend kunnen zijn. “Als mensen er echt veel last van hebben kunnen ze in een nare vicieuze cirkel terechtkomen. Zij kunnen hoofdpijn krijgen en minder energie, waardoor ze steeds sneller vermoeid raken tijdens hun werk.”

Een goede eerste stap, zegt Boers: je bewust worden van je schermtijd. Je kunt de 20-20-2 regel hanteren die vaak voor kinderen wordt gebruikt: na 20 minuten schermtijd minstens 20 seconden pauze en elke dag twee uur buitenspelen. Dat buitenspelen hoeven volwassenen niet van Boers, maar twintig seconden bewust niet naar een scherm kijken, doet wonderen.

Beeldschermbril?

Er is nog een aantal andere oplossingen, zoals: minder afstand tot je scherm om makkelijker te kunnen focussen, de helderheid van je scherm wijzigen voor een rustiger beeld of oogdruppels. Ook al is dat laatste alleen symptoombestrijding.

Een middel dat vaak wordt genoemd als dé oplossing voor oogklachten is de beeldschermbril. Die zou het blauwe licht uit een beeldscherm filteren, en dat is rustiger voor de ogen. Boers is er sceptisch over. “Voor zover wij weten is er geen bewijs dat zo’n bril echt werkt. Het is ook niet bewezen dat blauw licht slecht is voor de ogen. Ik wil niet zeggen dat het verkeerd is om zo’n bril te dragen, maar je moet ook schermpauzes nemen. Want je kunt ondanks zo’n bril nog steeds te lang concentreren op een scherm.”

In Het Consult beantwoorden experts wekelijks gezondheidsvragen van lezers. Ook een gezondheidsvraag? Stuur een mailtje naar gezondheid@trouw.nl.