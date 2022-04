Doorstroom vanuit spoedeisende hulp stokt, en dus volgen er opnamestops

Nederland telt 80 spoedeisende hulpafdelingen (SEH’s) in ziekenhuizen, die altijd open zijn, zeven dagen per week. Hoewel, dat geldt niet voor elke SEH. Soms moeten zij noodgedwongen een aantal uur sluiten omdat het te druk is. Dat gebeurt ook de laatste weken weer, in Rotterdam en Arnhem bijvoorbeeld.

Acute hulpposten moeten de laatste jaren vaker een opnamestop afkondigen omdat er geen plek meer is voor nieuwe patiënten. Al snel wordt dan gewezen op de sluitingen van SEH’s in ziekenhuizen. In 2021 waren er 80 posten continu open, vijf jaar geleden waren dat er 86. Toch is dat niet de enige reden van de opnamestops, zegt David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

Niet meer patiënten naar SEH

Het aantal SEH-bezoeken ligt al jaren op hetzelfde niveau: 2 miljoen per jaar, zegt Baden: “De instroom is dus stabiel. Het probleem zit in de uitstroom. Het totale aantal bedden op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen daalt, dus kunnen we minder patiënten door laten stromen. Daar komt bij dat de laatste maanden de huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen overbelast zijn door uitval door corona en andere ziektes.”

Dat de zorg vastloopt, van de huisarts en ziekenhuizen die geen thuishulp kunnen vinden voor patiënten tot SEH-posten die hun patiënten ook nergens kwijt kunnen, wordt het zorginfarct genoemd. “Het is dus geen SEH-probleem.”

Structurele oplossing

Een oplossing om opnamestops op de SEH te voorkomen ligt dan ook buiten de acute zorg. “Harder werken of meer personeel inzetten op de SEH helpt alleen tijdelijk”, zegt Baden. “Voor structurele oplossingen kunnen we alleen iets doen aan de effectiviteit van de zorg.”

Met effectiviteit in de zorg bedoelt Baden: levert een behandeling een betere gezondheid op voor de patiënt, wordt hij of zij er gelukkiger van? Zinnige zorg heet dat. Dat lukt volgens Baden alleen als artsen, te beginnen bij de huisarts, meer tijd krijgen hun patiënten goed voor te lichten over behandelingen en vooral over het alternatief: niet-behandelen. Nu heeft dat niet direct invloed op de instroom van patiënten op de spoedeisende hulp, maar wel op de uitstroom. Betere voorlichting leidt tot minder behandelingen in het ziekenhuis, en dus tot minder bezette bedden, waardoor de doorstroom op de SEH op gang komt zodat er plaats is voor nieuwe patiënten.

Drie maanden buikpijn

Baden ziet op de acute hulppost ook mensen met klachten die mogelijk geen uitgebreid onderzoek nodig hebben. “Bij een 20-jarige met pijn op de borst is de kans heel erg klein dat het om een hartinfarct gaat. Dan kun je je afvragen, is onderzoek nodig?”

“Ander voorbeeld: wij zien best veel mensen die al drie maanden buikpijn hebben. Die gaan naar de huisartsenpost omdat de pijn ineens onhoudbaar is, en de huisarts verwijst door naar ons. Maar ik kan op de SEH geen probleem oplossen waar iemand al drie maanden mee loopt. Als het nu een acute blindedarmontsteking was, dan wel, maar met drie maanden klachten is daar geen sprake van. Dit soort gevallen zie je vaker terug. Dan moet de huisarts volgens de protocollen doorverwijzen naar de SEH, maar voor de patiënt is het beter als die een analyse krijgt via huisarts of de polikliniek.”

