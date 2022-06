Door waakstudent minder werkdruk bij verpleegkundigen

Een waakstudent werkt kalmerend voor onrustige patiënten, mantelzorgers en verpleegkundigen.

Voor verpleegkundigen is het soms nauwelijks te doen om alle patiënten goede zorg te geven als een van de patiënten een delier krijgt. Dat kan voorkomen bij ouderen na een operatie: zij raken verward, willen opstaan en het infuus eruit trekken. Zo’n patiënt heeft continu begeleiding nodig, maar de verpleegkundige heeft die tijd niet. Daarom zet het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zogeheten waakstudenten in. Dat is een oplossing voor de werkdruk van verpleegkundigen die ook in verpleeghuizen en in de thuiszorg kan werken, zegt geneeskundestudent Tialda Prins die voor het UMCG onderzoek deed naar waakstudenten.

Werkdruk- en stress is al jaren een probleem onder verpleegkundigen. Zodanig zelfs dat sommige ervoor kiezen het vak te verlaten. Waakstudenten lossen dat probleem niet op, maar dragen wel bij aan verlichting van de taken, ziet het UMCG. Zij hebben de beschikking over ongeveer honderd waakstudenten. Dat zijn derdejaarsstudenten met een medische studie die het ziekenhuis vooral inzet op de afdelingen traumatologie, interne geneeskunde en neurologie. Prins is zelf ook twee jaar waakstudent geweest. “Het maakt echt indruk als je ziet hoe ziek ouderen kunnen worden als zij bijvoorbeeld een blaasontsteking erbij krijgen”, zegt ze. “Dan kunnen ze delirant worden en enorm angstig.”

Ze leerde onder meer hoe ze verwarde patiënten kan kalmeren. Medische handelingen voert de waakstudent niet uit. Als dat nodig is, roept de waakstudent de verpleegkundige.

Rustiger gevoel

Die heeft dankzij deze hulp de handen vrij om zich bezig te houden met andere patiënten. Dat zorgt voor vermindering van de werkdruk en -stress. “Alleen al de aanwezigheid van een waakstudent geeft verpleegkundigen een rustiger gevoel. Zij hoeven niet de hele tijd met hun hoofd bij de onrustige patiënt te zijn en kunnen de aandacht richten op de anderen. Het geeft ook verlichting voor mantelzorgers, die zelf vaak al op leeftijd zijn.”

In het UMCG zijn de waakstudenten een succes. Toch is het academische ziekenhuis in Groningen voor zover bekend het enige ziekenhuis dat op deze manier werkt. Als het aan Prins ligt, verandert dat. “Mijn doel van het onderzoek is meer aandacht krijgen voor deze werkvorm. Daarom heb ik een artikel geschreven voor Medisch Contact, een vakblad voor geneeskunde in Nederland. Dat leverde veel reacties op van zorgprofessionals. Dat geldt ook voor een artikel dat het UMCG zelf publiceerde. De interesse komt niet alleen vanuit andere ziekenhuizen, maar ook vanuit verpleeghuizen. En vergeet de thuissituaties niet. Daar kan de waakstudent ook nuttig zijn. Ik denk dat dit initiatief wel gaat groeien.”

