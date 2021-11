Door corona hebben de middelgrote en kleine ziekenhuizen het financieel moeilijk

De financiële rapportcijfers van ziekenhuizen zijn over het algemeen goed. Gemiddeld een 7. Maar dat is vooral te danken aan de grote ziekenhuizen. De middelgrote en kleine ziekenhuizen hebben het een stuk moeilijker, concludeert accountantskantoor BDO in een analyse van de jaarverslagen van ziekenhuizen. Dat komt met name door het coronavirus. De ziekte die ook eens te meer duidelijk maakt dat de zorg snel moet veranderen wil deze niet onbetaalbaar worden, waarschuwt BDO.

De grote algemene ziekenhuizen haalden een 7,6, wat gelijk is aan het rapportcijfer vorig jaar. Dat van de middelgrote ziekenhuizen daalde van 7 naar 6,3, van kleine ziekenhuizen van 6,8 naar 6,3. De cijfers geven een beeld van de financiële gezondheid van een ziekenhuis.

Kosten tikken aan

“De kosten die samenhangen met covid hebben een grotere impact op kleine en middelgrote ziekenhuizen”, zegt Katelijn Troe, een van de onderzoekers van BDO die meewerkte aan de analyse. “Voor een kleiner ziekenhuis is het net zo duur om de triage die samenhangt met corona voor de ingang van het ziekenhuis op te zetten als voor een groot ziekenhuis. Die kosten tikken dus harder aan als je kleiner bent.”

Ook ziet Troe dat in kleine en middelgrote ziekenhuizen de kosten voor het inhuren van extern personeel sneller toenemen. Door corona zijn meer medewerkers nodig. Een groot ziekenhuis kan dat beter opvangen met eigen mensen in loondienst of hun flexibele schil dan de kleinere ziekenhuizen.

Hoe meer de financiën onder druk staan, des te lager de investeringen. Ook dat is terug te zien in de jaarlijkse analyse van BDO. Die investeringen zijn nodig om de zorg te moderniseren. Met nieuwe gebouwen bijvoorbeeld, en nieuwe digitale technieken.

Thuismonitoring

Belangrijk, want nieuwe technieken dragen bij aan kostenbesparing. “Door digitalisering krijg je bijvoorbeeld de zorg bij mensen thuis”, zegt Troe. “Thuismonitoring is daar een voorbeeld van. Daar moet je wel in investeren. Dat geldt ook voor verplaatsen van zorg naar huisartsen. Dan moeten zij de juiste apparatuur aanschaffen. Een voorbeeld is de innovatieve toepassing waarbij een arts in het ziekenhuis met de huisarts mee kan luisteren naar het hartje van kinderen.”

Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, doet BDO enkele aanbevelingen. Een daarvan is een ‘transformatieperiode’ van drie tot vijf jaar. In die tijd moet er extra geld naar de zorg om deze efficiënter te maken. Dat zorgt na de transformatieperiode voor goedkopere zorg die ook nog eens meer toegankelijk is.

Repareren van ziekte achteraf

“Het gaat steeds meer om het financieren van gezondheid, in plaats van het repareren van ziekte achteraf”, zegt de voorzitter van BDO publieke sector Chris van den Haak. “Bij diabetes type 2 is bijvoorbeeld ruim 80 procent te voorkomen met een andere levensstijl met meer beweging en andere voeding. Zonde dat ziekenhuizen daar nu capaciteit aan moeten besteden.”

Onderdeel van de transformatie is werken met data. De afgelopen anderhalf jaar zijn veel behandelingen niet doorgegaan. Dat kan desastreus uitpakken, maar soms blijken behandelingen op ander tijdstip of op een andere plek te kunnen of zijn zij zelfs niet noodzakelijk. Is dat laatste het geval, dan moeten ziekenhuizen en zorgverzekeraars zich de vraag stellen of zulke behandelingen wel passend zijn. De discussie over zogeheten onzinnige zorg loopt al een paar jaar in de zorgsector. BDO raadt aan om deze periode van crisis te benutten om te onderzoeken welke alternatieven er mogelijk aanwezig zijn voor medisch specialistische zorg, zodat ziekenhuizen het schaarse geld en personeel op andere plekken kunnen inzetten.

