Dit zijn de verschillen tussen het Moderna- en Pfizer-vaccin

Nederland krijgt in het eerste kwartaal van dit jaar 400.000 doses van Moderna; goed voor 200.000 vaccinaties omdat iedereen twee doses moet krijgen. Het vaccin zou maandag al goedkeuring krijgen, maar toen stelde het Europees geneesmiddelenagentschap EMA een positief advies uit. Er waren onduidelijkheden over de tekst op de bijsluiter, zei Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat namens Nederland naar de vaccins kijkt.

Het vaccin van Moderna zal waarschijnlijk ook werken tegen de besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Al moet Moderna dat nog wel nader onderzoeken.

Het Modernavaccin is getest op ouderen en jongeren, en op mensen met aandoeningen als diabetes, obesitas en longziekten. Ook bij hen blijkt het vaccin effectief. Niet bekend is of het vaccin werkt bij mensen met een verminderde afweerrespons. Dan gaat het bijvoorbeeld om personen die een orgaantransplantatie hebben gehad. Bij hen wordt de afweer tijdelijk stilgelegd om afstoten van een nieuw orgaan te voorkomen.

Wat zijn de verschillen tussen Moderna en Pfizer?

Beschermingsgraad: Die ligt bij Pfizer net iets hoger dan bij Moderna: 95 procent om 94,1 procent. Uit de studies blijkt dat het vaccin van Moderna iets minder goed werkt bij ouderen dan dat van Pfizer. Maar door de geringe omvang van de groep oudere proefpersonen die ziek werden, is eigenlijk niet te zeggen welk vaccin beter werkt voor 65-plussers.

Bijwerkingen: Die zijn voor beide vaccins redelijk gelijk. Hoofdpijn, koorts, spierpijn, zwellingen van de lymfeklieren en roodheid van de huid op de plek van injectie komen voor. Wel lijkt het erop dat Moderna iets meer bijwerkingen geeft dan het vaccin van Pfizer.

Tussenperiode: Pfizer raadt aan na 21 dagen de tweede dosis te nemen van het vaccin. Bij Moderna is de tussentijd 28 dagen.

Dosering: Hier zit een opmerkelijk verschil. Wie zich laat inenten met het vaccin van Pfizer krijgt 30 microgram binnen, bij Moderna is dat 100 microgram.

Bewaartemperatuur: Pfizer moet worden gekoeld bij -80 graden en is na ontdooien nog vijf dagen bruikbaar. Moderna is te bewaren in gewone vriezers die niet verder gaan dan een paar graden onder nul en blijft na ontdooien 30 dagen goed in de koelkast.

Verpakking: Dat lijkt triviaal, maar de grote verpakkingen van ongeveer 1000 doses van het Pfizervaccin zijn voor Nederland een van de redenen om niet te beginnen in verpleeghuizen. De Modernavaccins komen in kleinere verpakkingen binnen van minimaal 100 doses.

De ontvangers: Tot slot het verschil in de manier waarop het kabinet de vaccins wil inzetten. Het vaccin van Pfizer is bedoeld voor zorgmedewerkers van ziekenhuizen, verpleeghuizen en medewerkers in gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Ook thuiswonende ouderen tussen 60 en 75 jaar ontvangen het vaccin van Pfizer. Moderna heeft het kabinet gereserveerd voor verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen, cliënten en medewerkers van van ggz-instellingen, thuiswonende 75-plussers en niet mobiele thuiswonende ouderen tussen de 60 en 75 jaar.

Overeenkomsten

Beide vaccins gebruiken de mRNA-techniek. Daarbij wordt de code van een corona-eiwit, het spike-eiwit, opgenomen door cellen in het lichaam. Deze cellen gaan het eiwit reproduceren en zetten het afweersysteem van het lichaam aan het werk.

Niet bekend voor beide vaccins is of zij voorkomen dat iemand besmettelijk is. Zwangere vrouwen zijn in de onderzoeken van Pfizer en Moderna niet meegenomen. In overleg met de huisarts kunnen zwangere vrouwen besluiten of zij het vaccin wel of niet nemen.

