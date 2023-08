Dit ziekenhuis wil werkdruk verlagen door familieleden te laten helpen met verplegen

Een bed verschonen of helpen met wassen en aankleden. Als het aan het St. Antonius Ziekenhuis in de regio Utrecht ligt, gaan familieleden van patiënten dat vaker zelf doen. Het ziekenhuis start een proef, om te kijken of de drukbezette verpleegkundigen ontlast worden als mensen bijspringen bij de zorg voor hun dierbaren.

Het gaat dan om kleine ‘niet-medische handelingen’, benadrukt projectleider en verpleegkundige Melanie Oostrom. “En het is altijd op vrijwillige basis.” Patiënten en hun naasten krijgen aan het begin van de opname de vraag welke zorgtaken zij willen en kunnen uitvoeren, en welke hulp ze daarbij van het ziekenhuis nodig hebben.

Het St. Antonius denkt dat dit kan zonder dat de kwaliteit van zorg eronder leidt. De bedoeling is dat de verpleegkundigen zo juist meer tijd overhouden voor de medische taken. “De taken waar je echt een verpleegkundige opleiding voor nodig hebt”, zoals Oostrom het zegt. “Door de vergrijzing en de bevolkingsgroei doen steeds meer mensen een beroep op de zorg. Over tien tot twintig jaar hebben we echt een heel groot tekort aan zorgpersoneel. Dan moeten we ook echt kijken naar hoe we onze tijd zo efficiënt mogelijk kunnen indelen.”

Voorbereiden op de zorg thuis

Daarbij denkt het St. Antonius dat de patiënt er profijt van kan hebben als de familie al enige ervaring heeft opgedaan met de zorgverlening. Verpleegkundige en mede-projectleider Gerbrecht van der Meulen: “Nu gaan we vaak pas tegen het einde van een zorgopname kijken: hoe gaan we dit thuis doen? Wat moeten familieleden eventueel zelf aangeleerd krijgen? Wij willen dat dit al vanaf het begin doen, zodat familieleden en patiënten veel beter zijn voorbereid op het ontslag.”

De proef start dit najaar. Vanaf dan zullen de familieleden van de patiënten op de afdeling urologie in Nieuwegein en de afdeling oncologie in Utrecht standaard de vraag krijgen of zij bij de zorg willen helpen. De hulp van familieleden maakt deel uit van een groter plan. Zo wil het ziekenhuis ook kijken of de administratieve last voor verpleegkundigen minder wordt als patiënten zelf gegevens invullen in een digitaal portaal.

Meer verwachten van naasten

De pilot van het St. Antonius past in een trend. Door personeelskrapte en een toegenomen zorgvraag, wordt meer van naasten verwacht. Onlangs zei minister Conny Helder van langdurige zorg in een interview met deze krant dat mensen in de toekomst meer zelf zullen moeten doen in de ouderenzorg.

In ziekenhuizen wordt al langer een beroep gedaan op familieleden van patiënten. In 2017 onderzocht het Amsterdam UMC bijvoorbeeld al hoe familieleden kunnen helpen. De onderzoeken waren een succes. De komende tijd experimenteren meer Amsterdamse ziekenhuizen met de familiehulp.

In het Amsterdam UMC hielpen naasten bijvoorbeeld met bewegen, of met de verzorging van wonden en het inspuiten van injecties. Anne Eskes is chirurg in het Amsterdam UMC en werkte mee aan het onderzoek. Ze zegt: “Zorg door familieleden is een nieuwe werkelijkheid geworden hier in het ziekenhuis, en dat zal ook zo blijven in de toekomst.”

Door de ervaring in het ziekenhuis konden de naasten de patiënt thuis beter verzorgen. Dit verlichtte de druk op wijkverpleging. En ook in het ziekenhuis waren na verloop van tijd effecten merkbaar. “Eerst kost de begeleiding van familieleden de verpleegkundigen extra tijd en aandacht.”, zegt Eskes. “Maar na een tijdje hebben familieleden zorgkennis, en dat brengt ook wat verlichting voor het ziekenhuispersoneel. ”

