Dit ziekenhuis neemt geen coronapatiënten meer op: ‘Systeem spreiding werkt niet’

Peter van der Meer zag hoe het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht waar hij directeur is binnen acht dagen overspoeld werd door covidpatiënten. Help ons, vroeg hij aan andere ziekenhuizen in de regio. Het bleef stil. Totdat hij deze week zei: wij willen geen covidpatiënten meer. Huisartsen moesten hun patiënten maar verwijzen naar andere ziekenhuizen in de regio. Een onorthodoxe aanpak die noodzakelijk was. Want, zegt Van der Meer, het systeem waarbij covidpatiënten eerlijk over de ziekenhuizen in de regio worden verdeeld, werkt niet.

Eerlijk delen is te vrijblijvend

Van der Meer vertelt hoe zijn ziekenhuis binnen acht dagen van 8 naar 41 covidpatiënten ging. Ruim tweemaal zoveel als het eerlijke deel waarvoor het Albert Schweitzer verantwoordelijk is. Het systeem – eigenlijk zijn het afspraken – zou ervoor moeten zorgen dat ziekenhuizen in de regio de patiënten deels overnemen. Die zijn er genoeg. In Rotterdam bijvoorbeeld het Erasmus MC, Maasstad, Franciscus Gasthuis en Vlietland en Ikazia, in Middelburg het Admiraal de Ruyter, in Terneuzen ZorgSaam, in Gorinchem het Beatrixziekenhuis, in Dirksland Van Weel Bethesda en in Capelle aan den IJssel IJsselland Ziekenhuis.

“Wij hebben continu gevraagd: collega’s, kunnen jullie wat van ons overnemen? Om allerlei redenen kon dat vaak niet of mondjesmaat. Prima, maar dan moet je zeggen dat het systeem anders moet. We zien dat elders in het land regio’s zijn met weinig covidpatiënten. Kijk daar ook naar. Zoals we het nu hebben afgesproken, werkt het niet.”

Komt dat ook niet omdat afdwingen van eerlijk delen te vrijblijvend is, ook binnen de eigen regio? “Dat kun je zo stellen, al kan ik niet over een ander ziekenhuis zeggen dat zij bewust hun eerlijke deel niet nemen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een ziekenhuis geen covidpatiënten kan overnemen. Een hoog ziekteverzuim bijvoorbeeld.”

‘Het gaat om het menselijk gedrag’

Deze week zag Van der Meer dat zijn ziekenhuis de kwaliteit van de zorg niet langer kon garanderen en dat de reguliere zorg veel zwaarder werd weggedrukt dan in andere ziekenhuizen. Daarbij kreeg het toch al zwaarbelaste personeel te maken met een extra belasting, “Dan moet je maatregelen nemen. Vorige week hebben we ongeveer honderd operaties afgezegd van de reguliere zorg; operaties die uitgesteld kunnen worden. Als het dan nog niet lukt, moet je hulp zoeken bij anderen.”

Voor de afdelingen spoedeisende hulp en de ic’s is er daarom een computersysteem opgezet waarop is te zien hoeveel bedden vrij zijn in de Nederlandse ziekenhuizen. Maar zo’n systeem is er nog niet voor de andere ziekenhuisafdelingen. Nu krijgen de ziekenhuizen elke dag mondeling door hoe druk het is. Via de computer zal helpen, maar “ik denk niet dat een systeem de oplossing kan zijn. Het gaat om het menselijk gedrag dat het systeem aanstuurt.”

Oftewel: dan moet iedereen zich aan de afspraken houden, iets wat de afgelopen twee weken niet gebeurde.

