Dit lege en in plastic verpakte calamiteitenhospitaal in Utrecht wacht op een tweede golf

Bijna onwerkelijk – in plastic verpakt, als in de tijd bevroren, wacht het lege Calamiteitenhospitaal in Utrecht geduldig op een mogelijk nieuwe toevloed van ernstig zieke coronapatiënten. Tot nu toe echter blijft die tweede golf uit.

Overal in het land is op dit moment sprake van een scherpe stijging van het aantal infecties met het Sars-CoV-2-virus. De besmettingscijfers kunnen in het huidige tempo eind deze maand zelfs landelijk uitkomen op honderdduizend, verwachten sommige experts.

De steriel ogende corona-verpleegblokken ‘1 en 2’ in het calamiteitencentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (en het ministerie van defensie), staan intussen al maanden leeg. Wie er naar binnen mag kijken, waant zich een moment in het sciencefictionhologram van een buitenaardse ziekenboeg. De atmosfeer is verstild.

“Alles is in gereedheid gebracht, we zijn er klaar voor!”, klinkt het bijna wervend vanuit het UMC Utrecht. “Patiënten, wanneer ze zich aandienen, kunnen onmiddellijk worden opgenomen en behandeld”, zegt woordvoerder Joris Prinssen. “We weten alleen niet wat er op ons gaat afkomen. Het aantal besmettingen neemt toe, maar we zien dat nu nog niet terug in meer opnames van coronapatiënten in ons ziekenhuis. Er liggen hier vandaag geen ‘positieve’ patiënten.”

Het RIVM meldde maandag 1300 nieuwe besmettingen. Het aantal positieve tests kwam vorige week woensdag voor het eerst sinds april boven de duizend op een dag uit. In Den Haag en omstreken kwamen de meeste besmettingen aan het licht tussen zondag- en maandagochtend: 220. Ook het aantal ziekenhuisopnames is weer toegenomen, tot 209 in totaal. Van de opgenomen patiënten liggen er 166 op verpleegafdelingen en 43 op de intensive care, 7 meer dan zondag.

Strakke rijen

Met bijna militaire discipline zijn bedden in strakke rijen opgesteld in enkele van de verpleegblokken. Twintig ervan kunnen worden ingezet als Intensive Care-unit. Aan de hoofdeinden staat een indrukwekkende hoeveelheid mogelijk levensreddende bewakingsapparatuur. De bedden zijn afgedekt met dunne overtrekken van blauwe kunststof.

Elders in het UMC Utrecht kunnen nog eens zestien Covid-19-ic-bedden worden ingericht. De locatie waar coronapatiënten kunnen worden opgenomen is hermetisch afgesloten, vanwege het besmettingsrisico. Daardoor blijft het Calamiteitenhospitaal inzetbaar voor acute opvang bij grootschalige noodsituaties van zowel burger- als militaire patiënten.

Indrukwekkende taferelen

“Hoewel het nu leeg is, hebben zich hier op de covid-care dit voorjaar, toen de bedden vol lagen, al indrukwekkende tafelen afgespeeld”, zegt Yvonne Spetter-Schiller, verpleegkundige in opleiding op de medium care van het ziekenhuis. Daar is ze aan het werk, zolang de nieuwe coronagolf uitblijft. Zij en haar collega’s verpleegden dit voorjaar een groot aantal coronapatiënten; de zieken kwamen van de intensive care af naar de medium care, en hadden het ergste achter de rug.

“Ik kreeg een patiënt uit Brabant onder mijn hoede”, zegt Yvonne Spetter, “een man van begin vijftig, die mij zeker zal bijblijven. De corona-afdelingen daar konden de enorme hoeveelheid patiënten niet aan, die piekten in maart en april. Deze man was naar ons centrum vervoerd en lag hier ruim drie weken in coma. Toen hij ontwaakte was een van de eerste dingen die hij zei: “Ik zou wel wat sport willen zien op tv, een voetbalwedstrijd”. Ik antwoordde dat er geen voetbal meer was. “Volleybal mag ook”, zei hij, en keek me ongelovig aan toen ik hem vertelde dat nergens in het land nog sportwedstrijden werden gespeeld. In drie weken tijd was de wereld veranderd, hij kwam ‘uit een andere tijd'. Door zijn bewusteloosheid had hij niet meegekregen dat het land in de tussentijd grotendeels op slot was gegaan.”

De dramatische beelden van dit voorjaar zijn vervaagd. “Het was een bijzondere tijd”, zegt Spetter. “Hoe kil en letterlijk afstandelijk soms ook; er was een groot gevoel van saamhorigheid onder de verpleegkundigen.” Of dat ook het geval zal zijn als een tweede golf over de ziekenhuizen spoelt, is volgens Spetter nog maar de vraag.

