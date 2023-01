Dit is het zoveelste sterfbed van mijn vader

Hoe ga je om met een bejaarde vader die psychiatrisch patiënt is en die nog rijk denkt te worden door boten te bouwen?

Na een aantal weken niet te hebben willen eten, kwam mijn vader gisterenavond ineens weer uit bed om twee porties stamppot te eten. Daarna wilde hij twee toetjes en zijn iPad, want er moest een reis geboekt worden.

Ik hoor dit van zijn begeleidster voordat we met de arts overleggen over mijn vaders weigering om te eten.

De arts kent mijn vader nog niet lang en is stomverbaasd, maar de begeleidster en ik grijnzen. Dit is namelijk het zoveelste sterfbed van mijn vader dat wij meemaken. Ik zeg het misschien wat ongepast luchtig, maar het is echt zo.

Hij lag eens in het ziekenhuis met een zware longontsteking, de artsen zeiden dat het snel zou aflopen. Ik weet nog hoe ik schrok toen ik na wc-bezoek terugkwam in een lege kamer. Was het al gebeurd?

Ik liep de gang op, waar een patiënte uit de kamer ertegenover me toeriep of ik de man zocht die net over de gang kroop, en dat hij díe kant opging. Ik die kant op, en wat denk je? Lag mijn vader daar in een voorraadhok, op zoek naar cola want hij had dorst.

‘Jouw vader is atypisch,’ hoofdschudt de arts.

Ze haalt alle overbodige medicatie van de lijst. Pillen die voorkomen dat mijn vader over tien jaar hartklachten krijgt bijvoorbeeld. De Nutridrink mag ook weg.

Halleluja, denk ik, want mijn vader die altijd zo beschaafd formuleert, begint steevast te vloeken als hij dat spul moet opdrinken.

Hij krijgt het sinds hij vorig voorjaar corona kreeg en moest aansterken.

Ook een bijna-sterfbed …

Het was in de nadagen van de hysterie en we mochten alleen in maanpakken bij hem zijn. Dus daar lag hij, aan het zuurstof in zijn eigen bed, met ons als astronauten ernaast. Ik trok dat pak uit zodra de verzorgers weg waren, ik ga niet als een astronaut naast mijn zieke vader zitten.

De verzorgers lieten zelf ook steeds meer los: beschermingsbrillen werden afgegooid, handschoenen bleven uit. En toen ze mij zonder dat pak betrapten terwijl ik met mijn blote vingers een druif uit mijn vaders mond haalde omdat hij zich verslikte, en die zelf opat omdat de prullenbak weg was, zei niemand daar nog wat van.

Mijn vader knapte op en zat een paar weken later in de woonkamer weer boten te bestellen, trots dat hij alles had doorstaan.

Het is trouwens niet zo dat het makkelijker wordt naarmate ik het vaker meemaak, zo’n bijna-sterfbed.

Na het overleg loop ik nog even bij hem langs.

Mijn vader, weer wat kleiner en dunner geworden, mompelt moeizaam dat hij met een boot naar Gran Canaria gaat en dat hij daar acht avonden uit eten gaat.

Ik glimlach.

Lekker eten, boten, dat is mijn vader, nog steeds.

Journalist en schrijfster Trea van Vliet schrijft over haar vader, die verblijft in een woonvorm voor psychiatrische patiënten in Zeeland. Eerdere artikelen vindt u hier.