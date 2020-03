Dit is het expert-team waarop het kabinet vaart in zijn besluiten

Als ministers ingrijpende besluiten omtrent de corona-pandemie aankondigen, noemen ze steevast het Outbreak Management Team (OMT). Hugo de Jonge deed het donderdag in zijn uitleg over het sluiten van de verpleeghuizen. “In lijn met het advies van het OMT”, zo schreef hij de Tweede Kamer.

Maar ook in wat het kabinet níet doet, heeft dit team een vaak doorslaggevende stem. Het besluit om Nederland vooralsnog niet volledig op slot te gooien bijvoorbeeld. Of het besluit in de beginfase van de epidemie om reizigers op Schiphol niet te controleren op de ziekte. Die ‘entry screening’ was volgens de experts in het verleden bij andere epidemieën wereldwijd ‘niet effectief gebleken’: het stelde de introductie van het virus hooguit enkele dagen uit.

Uit de schijnwerpers

Het OMT komt volgens het RIVM bij elkaar op het moment dat ‘bestaande draaiboeken te weinig houvast bieden’ bij de uitbraak van een infectieziekte. De vorige keer dat dat gebeurde, was in 2009 bij de Mexicaanse griep. Vanwege Covid-19 riep Van Dissel het OMT op 24 januari voor het eerst bij elkaar.

Het overleg is vertrouwelijk, leden mogen niet uit de school klappen. Of er pittige discussies waren, of er leden zijn die twijfelen aan het advies: dat blijft binnenskamers. Hoewel de leden zijn uitgenodigd omdat ze bestuurder of expert zijn bij een medische vereniging of wetenschappelijk instituut, spreken ze op persoonlijke titel. Zo kunnen ze snel beslissen. Alleen het advies wordt openbaar.

Slechts twee van de leden van het team zijn veel in de media te zien: Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, is voorzitter. Secretaris is Aura Timen, hoofd van een belangrijk onderdeel van dat centrum.

Rondom de andere leden is enige geheimzinnigheid. Hun namen ontbreken op openbare stukken. Een van vaste leden is in elk geval viroloog Ann Vossen van het Leids Universitair Medisch Centrum, en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. Zij komt ook op tv: ze schoof al eens aan bij Jinek om uitleg te geven over het virus, en deed mee aan een van de live-uitzendingen van de NOS. Ze doet onder andere onderzoek naar het herpesvirus.

Annelies Verbon, hoogleraar infectieziekten bij Erasmus MC, is lid namens de Nederlandse Vereniging voor Internist-Infectiologen. Zij is onder meer gespecialiseerd in het hiv-virus en het gebruik van antibiotica, en treedt weinig op in de media.

Wisselende samenstellingen

Van andere vaste deelnemers is alleen bekend namens welke organisatie ze aanschuiven. Volgens een woordvoerder van het Nederlands Huisartsen Genootschap is het ‘vertrouwelijk’ wie namens hen in het OMT zit. Andere vaste deelnemers komen van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Amsterdam UMC en het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding van de GGD’s.

Naast deze vaste leden doen bij iedere vergadering andere specialisten mee, afhankelijk van het onderwerp. Hoe verder de crisis zich ontwikkelt, des te groter wordt de groep, zo blijkt uit de adviezen die het OMT uitbrengt. Bij het overleg afgelopen dinsdag zaten naast de vaste leden ook longartsen, intensive-care-artsen, ouderengeneeskundigen, een arts-microbioloog, iemand van een laboratorium en verschillende andere GGD’ers, RIVM-medewerkers en specialisten.

