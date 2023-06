Deze drie 14-jarigen moeten voor hun moeder zorgen: ‘Soms ben ik er wel klaar mee’

Ze zijn 14 jaar oud en hebben alle drie een zieke moeder voor wie ze moeten zorgen. Aan het begin van de week van de jonge mantelzorger (tot 7 juni) vertellen Tiffany, Yanko en Toby over het leven van zorgende tieners.

Tiffany: “Mijn moeder heeft hypermobile Ehlers-Danlos, een aandoening aan het bindweefsel dat haar ook heel moe maakt. Ze is alleenstaand. Sinds vier jaar heb ik daarnaast een pleegzusje dat uit huis is geplaatst en veel driftbuien heeft. Mijn hoofd is vaak vol, dan weet ik niet hoe ik me moet uiten. De situatie is al heel lang zo en ondertussen ben ik het gewend dat ik thuis moet meehelpen. Maar soms ben ik het beu en heb ik daar geen zin in. Het is moeilijk. Gelukkig kan ik dat wel zeggen tegen mijn moeder.”

Yanko: “Ik was vroeger ook vaker boos, maar dat heeft niet zo veel zin. Ik accepteer hoe het thuis is. Wel maak ik me zorgen. Dat is toch normaal als iemand in je gezin iets heeft? Mijn moeder heeft kanker en wordt niet meer beter. Mijn vader werkt veel, dus het komt erop neer dat ik vaker iets moet doen thuis. Helpen koken bijvoorbeeld, als mijn moeder moe op de bank ligt. Eens in de vier weken moet ze voor een infuus naar het ziekenhuis, daarna ligt ze echt plat. Ik heb nog een broertje, maar hij doet minder. Ik bied het sneller aan, denk ik.”

Toby: “Mijn moeder is chronisch depressief en heeft chronische migraine. Ook bij mij duurt het al mijn hele leven, ik weet niet anders dan dat het zo is. Mijn vader en ik vinden dat ze in huis te veel doet, dat zit in haar. Het zijn dingen die wij kunnen overnemen. Vaak genoeg zeg ik daar iets van, maar daar luistert ze niet naar. Ze maakt zich meer zorgen om mij dan ik om haar. Eigenlijk proberen we elkaar te ontlasten. Ik denk soms ook verder. Mama kan beter rustig aan doen. Als ze zich inspant, krijgt ze juist meer hoofdpijn en kan ze helemaal niets meer.”

Mijn jeugd zal vast verschillen van die van anderen

Yanko: “Doordat ik een jonge mantelzorger ben, zal mijn jeugd vast verschillen van die van anderen. Maar ik weet niet precies op welke manier. Hoewel, ik denk dat ik meer met school bezig zou zijn als het thuis wat makkelijker was geweest. Door de zorg voor mijn moeder zijn er momenten dat ik het een beetje laat zitten. Dat begon eigenlijk op de basisschool, in de coronaperiode. Omdat het immuunsysteem van mijn moeder zo zwak is, mocht niemand van ons het virus krijgen. Terwijl mijn klasgenoten weer naar school mochten, bleef ik thuis. Ik snapte dat wel, maar vond het niet leuk. Vanaf toen is mijn motivatie minder geworden en dat is nu nog steeds zo.”

Toby: “Bij mij ging het ook niet zo goed op school. Ik zit nu in de derde en heb biologie, wiskunde en aardrijkskunde al mogen laten vallen. Het werd me te druk, omdat ik ook nog zing en trompet speel. De tijd dat ik met muziek bezig ben, is het enige moment dat ik afleiding heb. Ze hebben me eigenlijk vervroegd een profielkeuze laten maken.”

Tiffany: “Ik heb op school gesprekken met een maatschappelijk werker. Het gaat goed hoor, ik sta nergens een onvoldoende voor. Maar door de thuissituatie ben ik wel regelmatig wat afwezig in de klas. Tijdens de gesprekken gaat het ook over mijn vader, waar ik om het weekend naartoe ga. Met hem gaat het ook niet goed, dat doet me veel. Hij is minder verantwoordelijk en slim dan mijn moeder, ik maak me zorgen. Nu ik er zo over praat, voel ik me ook een mantelzorger voor hem. Terwijl ik niet bij hem woon en niet veel hoef te doen. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar in mijn hoofd ben ik ook met hem bezig.”

Na een gesprek ga ik met een lege kop naar huis

Toby: “Elke vrijdag heb ik ook zo’n gesprek op school. Dat doet me goed. Ik kan overal over praten en ga dan met lege kop naar huis. In het begin waren die gesprekken maar af en toe, totdat ik er meer behoefte aan kreeg.”

Yanko: “Ik heb die behoefte juist minder. Mijn vrienden weten wel een beetje hoe het is bij ons, maar ik heb het liever over andere onderwerpen.”

Toby: “Soms zou ik willen dat ik wat meer zoals jij was.”

Yanko: “En ik zou net als jij wiskunde en biologie wel willen laten vallen. Ach, ik kan ook wel boos worden, hoor. Alleen gebeurt dat minder vaak.”

Tiffany: “Ik denk er wel over na waarom mijn familie zo is. Dan baal ik. Waarom zijn mijn ouders uit elkaar? Waarom is mijn nichtje uit huis geplaatst en woont ze bij ons? Waarom? Ik ben wel iets stabieler sinds ik bij JMZ Go ben aangesloten, een organisatie voor jonge mantelzorgers. Door contacten met anderen zie ik dat ik niet de enige ben, dat meer jongeren dit overkomt. Dat is soms een prettige gedachte, al helpt het thuis niet heel erg natuurlijk.”

Toby: “Vanuit JMZ Go heb ik wel eens een ervaringsmaatje gehad, een paar jaar geleden alweer. Om thuis af en toe weg te zijn, deden we leuke dingen samen. Naar de bioscoop bijvoorbeeld, soms praatten we alleen met elkaar. Ik keek echt uit naar die momenten, zodat ik mijn hart kon luchten en even niet de verhalen thuis hoefde aan te horen. Ik denk dat ik best graag een broertje of zusje had gehad, als gezelschap. En taken verdelen, zou ook fijn zijn. In plaats daarvan heb ik de gezelligheid van twee honden.”

Soms moet mijn moeder zichzelf maar even redden

Yanko: “Soms vind ik dat mijn moeder zichzelf maar even moet redden. Dan ben ik er klaar mee. Binnenkort is mijn vader vijf weken voor zijn werk naar Zwitserland, dan wordt het voor mij zwaar. Dat komt ook wel weer goed, hoor. Maar als mijn moeder in het ziekenhuis is geweest, kan ze echt niets. En dan worden ze op school boos, omdat ik daar minder mee bezig ben. Mijn mentor weet van de situatie, vorig jaar zat ik in de bespreekzone en mocht ik over. Maar verder krijg ik niet veel hulp, vind ik.”

Toby: “Ik probeer niet te veel te klagen thuis, omdat ik mijn ouders daar niet mee lastig wil vallen.”

Tiffany: “Snap ik. Zelf heb ik een hele goede band met mijn moeder. Ik houd zo veel mogelijk rekening met haar, maar dat lukt niet altijd. Zo vindt ze het niet fijn om eerder dan ik naar bed te gaan. Maar als ik de volgende dag een toets heb, wil ik wel kunnen leren. Dan is zij moe en zit ze maar op de bank te wachten. Ze kan dan ook een beetje boos worden, dat vind ik niet eerlijk. Maar ik snap het wel dat mama zo is. En ik ben zo chaotisch dat dingen vaak op de laatste dag aankomen.”

Yanko: “Mijn ouders spreken wel uit dat ik zo veel doe en dat ze dat fijn vinden. Meer dan dat hoeft ook niet, het moet gewoon.”

Toby: “Bij mij spreken ze het eigenlijk niet zo vaak uit. Ik vraag er ook niet om en weet best dat ik goede dingen doe, maar op sommige momenten zou ik het toch fijn vinden. Door de week voel ik me onmisbaar. Als mijn vader late dienst heeft, ben ik de enige die ’s avonds kan helpen. Heeft hij nachtdienst, dan moet hij overdag slapen en ben ik ook de enige. Over het weekend probeer ik de discussie aan te gaan. Vaak willen ze dat we met zijn drieën ergens heen gaan, terwijl ik dan juist tijd wil hebben om mijn eigen dingen te doen.”

Mijn moeder schreef dat ze het erg fijn vond dat ik haar zo steunde

Tiffany: “Dat ik huishoudelijke taken doe, vindt mijn moeder heel normaal. Ik ben het ondertussen ook gewend. Maar als er veel bij komt kijken, zegt ze dat wel. En aan het einde van een van de cursussen bij JMZ Go had ze een brief voor mij geschreven. Dat ze het erg fijn en knap vond dat ik haar zo steunde. Die brief heb ik nog. Alleen wist ik op dat moment zelf niet goed hoe ik moest reageren.”

Toby: “Zaterdag gaan we een dagje weg met honderden andere jonge mantelzorgers, naar Outdoor Ommen. Op zo’n dag besef ik hoeveel andere kinderen hetzelfde meemaken als wij.”

Yanko: “Ik heb mezelf vaak afgevraagd of ik de enige ben die dit moet overkomen. Ik kom uit een klein dorp waar niemand dit heeft. Maar inmiddels weet ik dat het anders is.”

Tiffany: “Ik ben gestopt mezelf met anderen te vergelijken. Dat heeft toch geen zin. Dagen dat ik niet aan thuis denk, bestaan niet. Ik heb wel leuke dagen, maar er gebeurt altijd iets. Dat kan bijvoorbeeld ook door mijn pleegzusje komen, ook zij heeft veel aandacht nodig.”

Toby: “Alleen als ik met muziek bezig ben, hoef ik niet aan thuis te denken. Sinds kort hebben we in de buurt een studio waar je eigen nummers kunt opnemen. Ik ben daar pas geweest om kennis te maken en wil er veel gebruik van maken. Dan ben ik tegelijk ook even met andere jongeren samen.”

Yanko: “Met school was ik onlangs een week in Valencia. En ik ga elk jaar op kamp. Op die momenten heb ik genoeg afleiding en vind ik het ook niet moeilijk om thuis weg te zijn.”

Toby: “Dat moet ook kunnen. Wij gaan binnenkort drie dagen naar Berlijn. Dat is niet lang, maar mijn moeder vindt het toch lastig dat ik mee ga. Het levert me echter geen schuldgevoel op. Ik kan dan even niet voor haar zorgen, maar heb er toch ook gewoon recht op?”

‘Vaak gevolgen op latere leeftijd’ Volgens cijfers van netwerkorganisatie JMZ Pro is bijna één op de vier jongeren langere tijd mantelzorger voor ouders, broers of zussen met een verslaving, beperking of (chronische) aandoening. Ze hebben vooral behoefte aan erkenning en ondersteuning, zegt coördinator Rieky Seine. “Er zijn bijvoorbeeld scholen die denken dat ze geen jonge mantelzorgers hebben. Terwijl dat met zulke aantallen niet kan. Daarnaast is het van belang dat je mantelzorg niet alleen als praktische aangelegenheid ziet. Niet iedereen zal in het huishouden moeten helpen, maar het mentale aspect mag je niet onderschatten. De jongeren maken zich zorgen of komen zelf zorg tekort, omdat alle aandacht in het gezin naar een ander gaat. “Veel jongeren merken de gevolgen op latere leeftijd. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om hun grenzen aan te geven of zijn jarenlang sociaal belemmerd doordat ze hun tijd anders hebben moeten besteden. Tijdens de week van de jonge mantelzorger vragen we aandacht voor de jonge mantelzorgers. Zodat de omgeving, maar ook de mantelzorger zelf, de situatie herkent en er ondersteuning op gang kan komen.”

Lees ook:

Mantelzorgers en professionals moeten het samen zien te rooien, ‘maar overheid moet dan ook iets bieden’

Mantelzorgers krijgen steeds meer zorgtaken. Zij vullen de gaten in de roosters van de thuiszorg die kampt met structureel personeelstekort en hoog ziekteverzuim.