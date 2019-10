DeSeizoenen houdt zich niet aan de zorgregels

Zorginstelling DeSeizoenen schendt de gedragscode voor de zorg. Directieleden hebben tegenstrijdige belangen, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Bij DeSeizoenen, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, is sprake van ontoelaatbare dubbele petten bij directeuren. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een onderzoek dat is ingesteld na berichtgeving in Trouw. DeSeizoenen heeft zes woon- en werkgemeenschappen verspreid over het land, onder andere in Heerlen, Eindhoven en Zutphen, met samen zo’n 550 cliënten.

Volgens de inspectie schendt DeSeizoenen de gedragscode die zorginstellingen onderling hebben afgesproken, en is er sprake van belangenverstrengeling of de schijn daarvan. De twee directeuren van DeSeizoenen, Anne-Marie Jasper-Van Nellen en Merlijn Trouw, zijn namelijk ook directeur van facilitair bedrijf Care Shared Services, dat door DeSeizoenen wordt ingehuurd voor onder andere ICT-diensten. Care Shared Services heeft ook hetzelfde moederbedrijf en dus dezelfde aandeelhouders als DeSeizoenen.

Tot afgelopen juli zat ook Peter Lensselink nog in beide directies. Hij is daarnaast ook aandeelhouder, en droeg dus een driedubbele pet. Volgens hoofdinspecteur Korrie Louwes was er tot zijn vertrek daadwerkelijk sprake van ‘een directe vorm van ongewenste belangenverstrengeling’. “Als aandeelhouder van de facilitaire bv had hij een ander belang dan het belang van de zorg-bv waarvan hij directeur was”, stelt Louwes. “Dat wil je niet. De sturing van de zorg-bv moet voor een directeur prioriteit hebben.”

Door Care Shared Services in te huren laat DeSeizoenen geld wegvloeien uit de zorginstelling, die gebonden is aan de strenge regels voor de zorg, naar een ander bedrijf, dat daaraan niet hoeft voldoen. Het facilitaire bedrijf mag bijvoorbeeld winst uitkeren. Zo zou je dus het winstverbod in de zorg kunnen omzeilen.

Of dat ook is gebeurd, blijft onduidelijk. De inspectie concludeert op basis van de jaarverslagen uit 2016 en 2017 dat er geen geld rechtstreeks vanuit het zorgbedrijf naar de aandeelhouders is overgemaakt. Maar of de bedragen die aan het facilitair bedrijf betaald zijn ook kloppen, kan de inspectie door de gebrekkige administratie van DeSeizoenen niet goed controleren

De Raad van Commissarissen hield niet goed toezicht op de constructies. En veel afspraken tussen de bedrijven waren niet in contracten gegoten. Zo was er een lening van ruim 9 ton van het zorgbedrijf aan het facilitaire bedrijf, waarover volgens de inspectie onvoldoende is vastgelegd. DeSeizoenen heeft op die manier commerciële risico’s genomen met zorggeld, stelt de inspectie.

DeSeizoenen meldt in een schriftelijke reactie dat het de bevindingen van de IGJ serieus neemt. De lening van 9 ton is in 2017 terugbetaald, meldt de zorginstelling. Ook is de bedrijfsstructuur al stapsgewijs aangepast aan de eisen van de gedragscode voor de zorg. Voor juli volgend jaar wil het ook aan de dubbelrollen in de directies een eind maken.

Mocht dat niet gebeuren, dan grijpt de inspectie alsnog in. Maar volgens hoofdinspecteur Louwes is al veel verbeterd. Zo worden afspraken tussen de twee bedrijven nu wel contractueel vastgelegd, en kijkt de Raad van Commissarissen voortaan naar alle contracten. Louwes heeft geen aanwijzingen dat de directeuren en aandeelhouders de zorg en dus de cliënten van DeSeizoenen hebben benadeeld.

Lees ook:

Omzeilt DeSeizoenen van zorgondernemer Loek Winter het winstverbod?

DeSeizoenen, zorginstelling van onder anderen ondernemer Loek Winter, ligt onder de loep van de NZa en de inspectie. Volgens de advocaat van de cliëntenraad wordt er zorggeld weggesluisd.

Fouten bij aankoop van vastgoed voor DeSeizoenen, geen onbehoorlijk bestuur

Uit onderzoek voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam bleek in december 2018 Bij zorginstelling DeSeizoenen was geen sprake van wanbeleid. Wel zijn er fouten gemaakt bij de aankoop van vastgoed.