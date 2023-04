Dementiezorg loopt vast, drastisch ingrijpen geboden

Dat schrijft onderzoeksbureau Bisnez in een studie naar de dementiezorg in Nederland. Bisnez interviewde onder anderen 219 begeleiders (casemanagers) van dementerenden en familie. Deze regisseurs van de zorg maken zich grote zorgen over de toekomst, want door de vergrijzing neemt dementie alleen maar toe, en nu al voelt 44 procent van hen zich onvoldoende in staat om de juiste hulp te regelen. Ook klaagt 39 procent over een te hoge werkdruk en onvoldoende ondersteuning.

De dementiezorg wordt onhoudbaar

In de dementiezorg zijn mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar. Ook hun staat het water na aan de lippen. Bijna de helft is naar eigen zeggen zwaar belast, gemiddeld verlenen zij 39 uur informele zorg per week. Die druk zal alleen nog maar toenemen, denken de onderzoekers, verwijzend naar de vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt. “Bij ongewijzigd beleid zal de dementiezorg dan ook onhoudbaar worden”, is de conclusie. Vooral in regio’s waar de vergrijzing hard toeslaat - krimpregio’s - loopt de zorg vast.

Geloof in zelfredzaamheid doet dementerende tekort

De druk op de mantelzorger is vooral groot omdat de overheid zelfredzaamheid predikt en erop aandringt dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen. Dit uitgangspunt doet geen recht aan het progressieve karakter van de ziekte, menen de onderzoekers.

Ook schuiven de overbelaste casemanagers, in lijn met het officiële overheidsbeleid, steeds vaker taken door naar de mantelzorgers en vrijwilligers. Op hun beurt lopen die, als ze op zoek zijn naar hulp, weer vast in een bureaucratisch oerwoud of kloppen zij tevergeefs aan bij de gemeente. Nu krijgt één op de vijf mensen dementie en telt Nederland 280.000 patiënten, door de vergrijzing zullen dat in 2040 zo’n 520.000 zijn.

Organisaties houden vooral zichzelf in stand

Veel kritiek is er ook op de diverse organisaties en zorgprofessionals die zich bezighouden met dementiezorg, bijvoorbeeld in regionale netwerken. “Organisatiebelang blijkt vaak boven maatschappelijk belang te gaan”, concludeert het onderzoeksbureau, dat versnippering en fragmentatie in de zorg signaleert - wat ook nog eens wordt aangewakkerd door de financiering van de zorg. “Er is geen duidelijke regie en sturing en toezicht op de uitvoering ontbreekt. En partijen werken ook moeizaam samen.”

De kwaliteit van de dementiezorg in Nederland varieert ook per regio, bijvoorbeeld omdat de ene gemeenten wel huishoudelijke hulp voor dementerenden en mantelzorgers vergoedt en de andere niet. Ook het beleid van zorgverzekeraars varieert. Overbelaste mantelzorgers krijgen bijvoorbeeld van de ene verzekeraar een weekendje vrij (respijtzorg), de andere gunt hen slechts een avondje, meldt een mantelzorgmakelaar met wie de onderzoekers praatten.

Rijksbeleid staat los van de praktijk

Het Rijk voert wel beleid, maar vooral op papier. “Er wordt een kloof ervaren tussen beleid rondom dementie en uitvoering in de praktijk”, schrijven de onderzoekers, die ook verschillende aanbevelingen doen. De dementiezorg ontbeert nu een 'gezaghebbende partij’ die regie voert. Ook moet er een toezichthouder komen die vrijblijvendheid aanpakt en moeten de regionale dementienetwerken, waarin zorgprofessionals werken aan goede zorg, professionaliseren.

De nu overbelaste casemanager moet ook ondersteuning krijgen om zijn regisseursrol beter in te vullen. En er moet onderzoek komen hoe de zorg beter is te financieren. Die financiering is nu te omslachtig en te versnipperd.

Lees ook:

Alzheimer dreef Mirelle en haar man uit elkaar, maar het vuurtje blijft branden.

De man van Mirelle (54) kreeg vroege dementie. Wederzijdse liefde werd zorgen voor. Toch is de liefde niet weg.