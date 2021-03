Deense vaccinatiestop is opnieuw een smet op de reputatie van AstraZeneca – maar is die terecht?

Denemarken stopt voorlopig met vaccinatie tegen het coronavirus met het vaccin van AstraZeneca. Dat heeft volgens de autoriteiten te maken met mogelijke bijwerkingen. De Denen zeggen dat er herhaaldelijk melding zou zijn gemaakt van bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt met het middel.

Of die meldingen reden zijn tot zorg, is nog zeer de vraag. Het Europees Geneesmiddelenbureau (Ema) meldde woensdag nog dat er tot nu toe maar 22 gevallen van bloedstolling zijn gemeld op 3 miljoen inentingen. Bij de vaccinatie van grote groepen mensen treden altijd gezondheidsproblemen op, en mogelijk hadden die zich ook zonder vaccin voorgedaan. Volgens de Ema is het aantal van 22 ongeveer wat je ook zonder vaccinatie zou verwachten voor een groep van deze omvang. De Ema ziet daarom geen aanwijzingen voor een verband met vaccinatie.

Ook volgens het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) komen de gemelde gevallen van trombose hoogstwaarschijnlijk niet door het vaccin. “Trombose en longembolie zijn géén bekende bijwerkingen van het vaccin”, laat het CBG weten. “Wanneer grote groepen worden gevaccineerd zoals nu het geval is, dan kun je dergelijke meldingen verwachten.”

De Deense minister van volksgezondheid benadrukt op Twitter dat het nog te vroeg is om met zekerheid te zeggen dat er sprake is van een verband tussen de stolsels en het vaccin. Dat wordt volgens de bewindsman onderzocht. Hij noemt het stopzetten van de vaccinatie een voorzorgsmaatregel.

Ook IJsland staakte donderdag inentingen met AstraZeneca. Een dag eerder stopten Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten met vaccinaties afkomstig uit een specifieke partij van de farmaceut, nadat een ingeënte vrouw uit Oostenrijk overleed aan een bloedstolling. De Ema zei woensdag dat het vaccin daarvan waarschijnlijk niet de oorzaak was.

Het AstraZeneca-vaccin is goedgekeurd door de Ema en wordt ook gebruikt in Nederland, op dit moment vooral voor 60 tot en met 64-jarigen en volwassenen met het syndroom van Down en morbide obesitas.

Onvoldoende gegevens over de effectiviteit

Terecht of niet, het besluit van Denemarken is hoe dan ook niet goed voor de reputatie van het vaccin van AstraZeneca, die eerder al deuken opliep. Afgelopen najaar kwam de medicijnfabrikant naar buiten met het nieuws dat het vaccin een effectiviteit van 60 procent had, maar dat het met een speciale dosering 90 procent kon zijn. Die cijfers bleken achteraf niet erg hard. Ema hield het bij de bewezen effectiviteit van 60 procent.

Dat is op zich een goede score, maar viel tegen in vergelijking met die van de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech, die boven de 90 procent liggen. Een tweede tegenvaller: er waren onvoldoende gegevens over de effectiviteit van AstraZeneca bij 55-plussers. Voor veel landen was dat reden om het in eerste instantie niet bij mensen ouder dan 65 te gebruiken.

Scepsis in Duitsland

Vooral in het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels veel mensen met AstraZeneca gevaccineerd. Daar bleek het vaccin wel degelijk effectief bij ouderen. In Nederland adviseerde de Gezondheidsraad vorige week om het vaccin ook voor oudere groepen te gaan gebruiken. Het ministerie van volksgezondheid beslist daar waarschijnlijk de komende dagen over. Bovendien bleek bij de Britten dat het vaccin in elk geval wél erg effectief is in het voorkomen van sterfgevallen en ziekenhuisopnames. Wie is ingeënt wordt soms nog wel ziek, maar wel minder ernstig.

Toch is de reputatie van AstraZeneca in Duitsland al zodanig beschadigd, dat veel Duitsers hun oproep om zich te vaccineren, links laten liggen. Zij wachten liever op een prik van Moderna of Pfizer. In Nederland lijkt de scepsis over AstraZeneca niet zo groot. Het stof dat Denemarken nu doet opwaaien, vormt een nieuwe kras op een brozer wordende reputatie, en zal de twijfelaars in Nederland in elk geval niet over de streep trekken.

