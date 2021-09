De ziekenhuisstaking gaat door, ondanks extra 675 miljoen van kabinet

Het kabinet trekt 675 miljoen per jaar uit om de lonen van onder andere verpleegkundigen structureel te verhogen. Premier Mark Rutte zei dat donderdag tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer. Het weerhield de vakbonden FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn er niet van later op de dag ‘de grootste staking in de academische ziekenhuizen ooit’ aan te kondigen.

Het kabinet voert een deel van de motie uit van de ChristenUnie en de SP die vorige week werd aangenomen. Daarin vroeg de Tweede Kamer om een loonsverhoging voor middengroepen in de zorg met 1,5 procent.

Smeermiddel

Het extra geld is een smeermiddel voor de lopende onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in de zorg, maar lost niet in een klap alle loonconflicten op, zo blijkt. Volgens de bonden is structureel 2,25 miljard extra nodig in de zorg.

FNV verwacht dat aanstaande dinsdag duizenden medewerkers bij zeven universitaire medische centra hun werk voor de duur van 24 uur neerleggen. Volgens de bond worden zondagsdiensten gedraaid, waardoor alle planbare zorg vervalt. De actie is pikant, omdat er de afgelopen anderhalf jaar al een grote achterstand is ontstaan bij planbare operaties vanwege alle zorg voor coronapatiënten.

Verziekt

De sfeer tussen werkgevers en werknemers is bij de academische ziekenhuizen bovendien verziekt doordat ziekenhuiskoepel NFU tegen de gewoonte in een cao afsloot met slechts één vakbond: NU ’91. De andere vier vakbonden zijn woedend. “Die cao moet van tafel”, zegt bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn.

Voorzitter Margriet Schneider van de NFU zegt blij te zijn dat het kabinet ‘eindelijk’ met extra geld over de brug komt. Ze laat weten dat de NFU gaat kijken “hoe de beroepen in de zorg aantrekkelijk te houden”. Maar wat het extra geld betekent voor het cao-conflict, dat kan ze nog niet zeggen.

Waar personeel in de academische ziekenhuizen staakt, daar wordt in de algemene ziekenhuizen nog wel onderhandeld. Anneke Westerlaken, bestuurder van CNV Zorg en Welzijn, verwacht dat het geld van het kabinet de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers vlot kan trekken. “Dit geeft perspectief”, zegt ze. “1,5 procent erbij is minder dan we zouden willen.” Maar, zo zegt ze: een verschil van 1,5 procent kan wel net genoeg zijn om te voorkomen dat een onderhandeling mislukt.

Fout om zorgpremie te verhogen

De werkgevers ondertussen spreken allemaal van ‘een goede eerste stap’. Over hoe de eerste goede stap bekostigd wordt, ontstond donderdag wrevel tussen Tweede Kamer en kabinet. De Kamer had voorgesteld de vennootschapsbelasting te verhogen, maar het kabinet wil het geld ophalen via de zorgpremie. Dat kost iedere Nederlander 13 euro per jaar. “Het kabinet voert de motie niet uit”, concludeerde PvdA-leider Lilianne Ploumen. Volgens haar kiest het kabinet voor “multinationals en niet voor de burger”.

Ook vakbond CNV vindt het fout dat het kabinet de zorgpremie wil verhogen. Westerlaken is bang dat het kabinet zorgmedewerkers en anderen zo tegen elkaar uitspeelt. “Zorgmedewerkers kunnen nu het gevoel hebben: ‘shit, ik krijg extra geld, maar het gaat ten koste van de koopkracht van alle Nederlanders.’ En dat terwijl het bedrijfsleven het in Nederland fiscaal wel erg goed voor elkaar heeft.”

