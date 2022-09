De wetenschap centraal stellen is een goed idee, maar daar wordt de zorg niet per se goedkoper van

Of er een breed gedragen akkoord komt over de toekomst van de zorg , is onzeker. Verschillende zorgorganisaties gaven deze week aan dat het akkoord nog onvoldoende garanties biedt op punten die voor hen belangrijk zijn. Vrijdag gaan ze opnieuw met het kabinet om tafel.

In het rumoer raakt het misschien ondergesneeuwd, maar er zijn wel punten in het Integraal Zorgakkoord die op steun kunnen rekenen. Het streven naar ‘passende zorg’ bijvoorbeeld. Het betekent dat Zorginstituut Nederland nog strenger dan nu gaat selecteren op behandelingen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken. Alleen die zorg zal door verzekeraars worden vergoed.

“In wezen een goede zaak”, zegt gezondheidseconoom Wim Groot. “We willen betalen voor zorg die werkt. En niet voor behandelingen die niet werken. Een bekend voorbeeld zijn de oorbuisjes voor kinderen die slecht horen. Maar soms is het minder eenduidig. Waarom voeren artsen in de regio’s Limburg, Friesland en Groningen meer keizersnedes uit dan in de rest van het land? Waarop is dat gebaseerd?”

Wat zeggen de richtlijnen?

Als de wetenschap leidend is, moet ook het onthouden van effectieve zorg worden aangepakt, vindt Groot. “Een mooi voorbeeld: in het ene ziekenhuis krijgt 73 procent van de patiënten hormoonpillen bij prostaatkanker, en in het andere slechts 3 procent. Terwijl deze medicatie wel in de wetenschappelijke richtlijnen staat. Maar ja, ze is ook duur. Dus niet alle instellingen schrijven ze voor. Doen ze dat wel, dan stijgen de kosten flink. Effectieve zorg is dus niet per se goedkoper.”

Het zorgakkoord onderstreept tegelijk het belang van preventie, van zorg die erger moet voorkomen. Maar daarvan zijn de effecten niet altijd duidelijk. Wringt de wens van meer preventie niet met de strenge toets aan de wetenschap? “Dat hoeft niet”, zegt Groot. “Van hulp bij stoppen met roken is bijvoorbeeld aangetoond dat die werkt.”

Huisarts Dennis Pot uit Hilversum juicht de belangrijkere rol voor wetenschap eveneens toe. Om te bepalen wat werkt, zegt hij, maar vooral ook wat niet werkt. “Vroeger schreven huisartsen datgene voor wat hun voorgangers aanraadden. Er waren geen wetenschappelijke standaarden maar vooral veel aannames.”

Het helpt niet, maar we doen het toch

Het zal echter niet makkelijk worden om alle niet-effectieve zorg te schrappen, vermoedt Pot. “Nog steeds schrijven huisartsen bijvoorbeeld veel codeïne voor bij droge hoest. Helpt voor geen meter, maar uit radeloosheid en omdat de patiënt erom vraagt, doen we het toch. Vroeger heelde de tijd veel van deze kwalen, nu willen patiënten meteen een oplossing.”

Volgens Bianca Buurman, voorzitter van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), is het sowieso ‘een illusie’ om te denken dat je alles in wetenschap kunt vatten. “Kijk naar ons vak, daar spelen contact, vertrouwen, een relatie opbouwen een belangrijke rol. Daarbij helpt onderzoek niet echt. Ook niet bij het vraagstuk dat veel ouderen in het ziekenhuis sterven terwijl ze dat liever thuis doen. Dat is een kwestie van tijdige gesprekken voeren, voorkeuren optekenen.”

Buurman, tevens hoogleraar acute ouderenzorg, vindt dat de discussies over effectiviteit, over wat wel en niet in het basispakket thuishoort, te vaak draaien om de keuze tussen behandeling A of B. “Wat mij betreft trekken we dat breder en kijken we meer naar wijkgerichte preventie. Hoe voorkom je dat kinderen overgewicht krijgen? Hoe kun je ouderen met dementie het beste ondersteunen? Daar kan de wetenschap zeker bij helpen.”

