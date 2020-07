De vrouw die als 63-jarige een kind kreeg, wilde vooral een leuke moeder zijn

Tineke Geessink, de vrouw die op 63-jarige leeftijd moeder werd, is op 25 juni overleden, 72 jaar oud. Dat maakten haar nabestaanden bekend via een advertentie in de Leeuwarder Courant. ‘Lieve mama, ik zal jou missen’, zo staat in de tekst die namens haar dochter is geplaatst.

Geessink haalde in 2011 het nieuws als - voor zover bekend - de oudste zwangere vrouw van Nederland. De alleenstaande Friezin werd zwanger dankzij een ivf-behandeling in Italië. In Nederland werd die ingreep haar geweigerd, omdat de leeftijdsgrens daarvoor destijds bij 45 jaar lag. Later werd dat verruimd tot 50 jaar.

Geesink kreeg haar behandeling bij de Italiaanse arts Severino Antinori, die beroemd werd toen hij in 1994 een Italiaanse van 63 hielp een gezonde baby op de wereld te zetten. Geessink nam haar besluit om te proberen zwanger te worden nadat ze een documentaire over Antinori had gezien.

Haar keuze deed in Nederland veel stof opwaaien. Is het wel verantwoord om op late leeftijd een kind te krijgen, met het risico dat het kind op vroege leeftijd zijn moeder verliest, vroegen critici zich af.

Geessink schrok van de heftige reacties. Maar haar kinderwens was zo diep, dat ze de commotie ervoor over had, zo liet ze weten in het Algemeen Dagblad. “Het is een gevoel dat ik al zo ontzettend lang heb. Op een gegeven moment was het nu of nooit meer. En toen dacht ik: nu ga ik alles proberen om te kijken of het nog mogelijk is en dat heb ik gedaan.”

‘Ik hoop dat ze blij met me is’

In een interview met NOS-journalist Martijn Bink, een aangetrouwde neef van Geessink, zei ze: “Ik weet niet of ze het leuk zal vinden om een oude moeder te hebben. Ik hoop alleen maar dat ze zo ontzettend van me houdt, dat ze blij met me is.”

Jonge moeders zijn niet per definitie betere moeders, zei Geessink, destijds nog topfit. Ze zag bijvoorbeeld jonge vrouwen die niet veel aandacht hadden voor hun kroost. En als ze lichamelijk achteruit zou gaan? Er zijn ook jonge moeders met lichamelijke of geestelijke beperkingen, was haar antwoord. Uiteindelijk weet niemand, geen ouder, jong of oud, hoelang de tijd is die hem of haar nog rest.

“Ik heb natuurlijk bedacht: op de kleuterschool ben ik zó oud en op de middelbare school zullen medeleerlingen zeggen: wat heb jij een oude moeder”, zei Geessink in het AD. “Ik hoop dat ze zeggen: wat heb je een leuke moeder, wat kun je met haar lachen.”

