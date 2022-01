De vaccins werken, maar nog altijd weten de verpleeghuizen niet hoe te moeten leven met corona

Met verbazing bekeek Cees Hertogh eind vorig jaar de nieuwste gegevens die binnenkwamen vanuit de verpleeghuizen. De hoogleraar ouderengeneeskunde die verbonden is aan het Amsterdam UMC zag dat één op de vijf gevaccineerde verpleeghuisbewoners overleed aan covid. Dat was gelijk aan het percentage van de tweede golf, in november 2020 toen nog niemand een vaccin had ontvangen. Is er in 2021 wel iets veranderd?

Toch wel. In 2020 leidde een vergelijkbare sterfte nog tot veel onrust binnen de langdurige zorg. Nu ontving Hertogh geen enkel signaal dat de sterfte weer zo hoog was. “Ik denk dat er iets van gewenning is ontstaan aan corona als ziekte die een dodelijke afloop kan hebben”, zegt hij. “De sterfte wordt een beetje geduid als: mensen sterven niet aan corona, maar met corona. De verklaring voor de hogere sterfte zit dan niet alleen in corona, maar in de combinatie van bijkomend lijden en covid.” Dat bijkomend lijden is bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, dementie, diabetes of nierfalen.

Wat vaccinatie toevoegt

Als de sterfte in november dit jaar net zo hoog was als in het vaccinloze jaar ervoor, heeft vaccinatie dan iets toegevoegd? Onderzoekers als Hertogh denken van wel. Zo zorgt de deltavariant die in die maanden rondging voor ernstigere covid dan de varianten van 2020. Daarbij steeg het aantal mensen dat overleed op het moment dat de vaccins aan kracht verloren. Samen met de stijgende besmettingen in de samenleving waardoor delta het verpleeghuis binnensloop, zorgde die afnemende werking voor meer ziekte en sterfte.

Het wachten is nu wat omikron gaat doen. “Die variant heeft de oudere populatie nog niet bereikt, dus we weten niet hoe dat uitpakt. Maar als er een grote virusdruk is in de samenleving, zie je ook weer meer ernstige ziekte in de verpleeghuizen.”

Geen zware hoestbuien

Bewoners met covid waren in het begin van de pandemie op de gangen van de verpleeghuizen goed te horen door hun zware hoestbuien. Dat was afgelopen jaar anders. Ook koorts en een verlaagd zuurstofgehalte in het bloed kwamen minder voor. Verkoudheid en een gevoel van malaise juist weer meer.

Tot Hertoghs spijt is er iets dat in 2021 niet veranderde; het gebrek aan een langetermijnvisie over hoe bewoners van verpleeghuizen moeten leven met corona. Die visie is er niet voor de samenleving als geheel, en niet voor de langdurige zorg. “Ik hoop dat we dit jaar perspectief ontwikkelen hoe we kunnen leven met corona. We hebben scenario’s gezien van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In een van die scenario’s verandert covid in een soort griep. Dan moeten we ons daar elk jaar op voorbereiden.”

Verschillen tussen verpleeghuizen

De visie over hoe te leven met het virus in verpleeghuizen gaat over vragen als: wat doen we met bewoners en medewerkers die in quarantaine moeten, hoe regelen we isolatie van complete afdelingen en hoe gaan we om met ouderen met dementie die besmet zijn? “Je ziet best grote verschillen hoe zorgorganisaties met dat soort vragen omgaan.”

Die verschillen zag Hertogh tijdens onderzoek dat nog moet worden gepubliceerd. “Sommige organisaties gaven aan kwaliteit van leven te verkiezen boven veiligheid’. Maar hier troffen we ook weinig kennis en expertise aan op het gebied van infectiepreventie, niet alleen binnen het management, maar ook onder zorgmedewerkers.”

Dat verraste Hertogh niet, want infectiepreventie is een ondergeschoven kindje in de langdurige zorg. “Daar tegenover troffen we ook organisaties aan die de aandacht voor de levenskwaliteit uitstekend weten te combineren met infectiepreventie en adequaat handelen bij coronabesmettingen. Die beschouw ik als goede voorbeelden die snel moeten worden gedeeld. Zo kunnen anderen zich beter voorbereiden op wat eventueel komen gaat.”

