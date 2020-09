De tweede golf is al voelbaar in de ziekenhuizen

Dát er een tweede golf zou komen, wist iedere expert. Hoe die golf eruit zou zien was een vraagteken. Maar één ding stond als een paal boven water: niet weer mocht de reguliere zorg zo worden verstoord als in maart en april, toen honderdduizenden behandelingen noodgedwongen werden uitgesteld.

Inmiddels grijpt het virus zo snel om zich heen dat er wordt gesproken van een tweede golf. Dat wordt zichtbaar in de ziekenhuizen. Het aantal opgenomen coronapatiënten stijgt met meer dan tien procent per dag. Woensdag kwamen er 55 corona-opnames bij, waarvan het gros in de Randstad. Hierdoor komt in verschillende regio’s de reguliere zorg toch weer onder druk te staan, net als tijdens de eerste golf, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag. Het blijkt voor ziekenhuizen nagenoeg onmogelijk om flink op te schalen vanwege de zorg voor coronapatiënten, zonder tegelijkertijd te moeten snijden in normale behandelingen en operaties.

Om de druk op ziekenhuizen in de Randstad te verlichten is het LCPS woensdag weer opgestart. ’s Morgens werden direct veertien coronapatiënten verplaatst, van wie één persoon op de intensive care ligt. De verwachting is dat de komende dagen het aantal verplaatsingen ‘beduidend’ gaat toenemen, aldus het LCPS. Onder meer ziekenhuizen in Zeeland en Noord-Brabant hebben patiënten uit de Randstad opgenomen.

Het ziekenhuis kan niet zomaar een blik extra verpleegkundigen opentrekken

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) maakte dinsdag als eerste ziekenhuis bekend dat bij sommige patiënten een ingreep wordt uitgesteld. Het gaat tot nu toe om enkele operaties bij mensen met een hartaandoening. Het is wachten op andere ziekenhuizen die het voorbeeld van het LUMC zullen moeten volgen.

Het knelpunt ligt nog niet eens zozeer bij de paar patiënten die op de intensive care worden opgenomen. De meeste coronapatiënten hoeven niet naar de ic, maar liggen op een verpleegafdeling van het ziekenhuis. In het LUMC is dat een zogeheten cohortafdeling waar meerdere (besmettelijke) coronapatiënten op één zaal liggen.

Die afdeling is echter boven op alle reguliere zorg ingericht in het ziekenhuis. Verpleegkundigen die op de cohort werken, moeten simpelweg van andere afdelingen komen en dus ontstaat er op die afdelingen meteen krapte, legt een woordvoerder van het LUMC uit. Het ziekenhuis kan niet zomaar een blik extra verpleegkundigen opentrekken. “Er zijn al personeelstekorten in de zorg en een verpleegkundige heb je niet in een half jaar opgeleid, dat vergt meer tijd.”

De druk op de rest van de zorg neemt snel toe

Daar komt bij dat voor de zorg op de coronacohort meer verpleegkundigen nodig zijn vanwege de intensiteit van het werk, onder meer omdat het dragen van de warme beschermende pakken veel energie kost. En ook het LUMC merkt dat personeel soms tijdelijk wegvalt omdat zijzelf of een gezinslid geïnfecteerd raken met corona of klachten hebben en de familie dus in thuisquarantaine zit.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemt het alarmerend dat het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona oploopt. De autoriteit concludeert dat de druk op de rest van de zorg hierdoor snel toeneemt en dat dat vrijwel onmiddellijk kan leiden tot langere wachttijden. De NZa heeft het crisisoverleg met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het LCPS inmiddels opgeschaald. De gevolgen van de tweede golf voor de reguliere zorg worden nauwlettend in de gaten gehouden, aldus de autoriteit.

Lees ook:

Niet eerder was de kritiek van de Kamer op het coronabeleid zo hard

Niet eerder klonk zoveel, snoeiharde kritiek in de Tweede Kamer op de coronacrisisaanpak van het kabinet. De linkse oppositie wil excuses aan zorgpersoneel dat besmet is geraakt en dat de testcapaciteit razendsnel vergroot wordt.