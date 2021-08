De tropenarts is gered dankzij nieuwe subsidieregeling

Het lot van de Nederlandse tropenarts is enkele jaren onzeker geweest, maar er is voorlopig weer toekomst voor de arts internationale gezondheidszorg. Die toekomst stond op het spel omdat de overheid geen geld uittrok voor de opleiding van de gespecialiseerde artsen. Tot schrik van tropenartsen, of artsen internationale gezondheidszorg zoals zij tegenwoordig heten. Zij riepen om hulp en steun, en dat werd gehoord in Den Haag waar politici gevoelig bleken voor de argumenten van de artsen.

Dat argument was onder meer dat Nederland ook profiteert van de kennis die artsen internationaal opdoen. Maar toenmalig zorgminister Edith Schippers twijfelde daar in 2015 sterk aan. Zo sterk, dat zij besloot geen geld uit te trekken voor de opleiding tot arts internationale gezondheidszorg.

De tropenarts bestaat sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Sinds die tijd reisden medici vanuit idealistische motieven naar (voormalige) koloniën om daar de gezondheidszorg te verbeteren. In 2012 kreeg de tropenarts een opvolger: de arts internationale gezondheidszorg. Dat is een specialisatie voor basisartsen. De opleidingseisen gingen omhoog en ziekenhuizen staken er meer tijd en geld in. Maar wel met de verwachting dat de overheid snel financieel zou bijspringen. Zorgminister Schippers maakte een einde aan die verwachting.

De nieuwe tropenarts dreigde snel te verdwijnen, totdat de Tweede Kamer in 2019 zich achter een motie schaarde om wel subsidie toe te kennen aan de opleiding. Die motie is nu uitgevoerd. De ziekenhuizen krijgen geld en zorgminister Tamara van Ark heeft een regeling goedgekeurd die artsen in opleiding financieel tegemoetkomt.

Die tegemoetkoming is nodig omdat een aspirant-tropenarts enige tijd in het buitenland werkt om ervaring op te doen. Een soort stage dus. Financieel kan dat voor de artsen behoorlijke consequenties hebben. De nieuwe subsidieregeling compenseert de artsen zodat zij de stage niet uit eigen zak hoeven te betalen.

