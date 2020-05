De tandarts gaat langzaam terug naar normaal: ‘Onze hygiëneprotocollen waren altijd al heel goed’

Als de zoemer gaat, moet de patiënt zelf de deur opentrekken. Het eerste dat je ziet in de gang van tandartsenpraktijk Qyom in Amsterdam is een flap-over met instructies. Nummer 1 is handen desinfecteren met gel bij de ingang. Nummer 2: niets meer aanraken, zeker niet je mobieltje. Dat laatste lukt niet elke patiënt in de vrijwel lege wachtruimte. Tijdschriften en folders zijn – in lijn met de instructies van de brancheorganisaties –weggehaald, de wc is slechts voor noodgevallen.

Sinds vorige week zijn de vijfduizend mondzorgpraktijken in Nederland weer voor iedereen open. Helemaal dicht zijn ze nooit geweest. Direct na de lockdown hadden zij op 16 maart op eigen initiatief het werk teruggebracht naar spoedzorg, zoals afgebroken kiezen en wortelkanaalbehandelingen.

Pensioenpot aangesproken

Bij praktijk Qyom – zes tandartsen en 23 werknemers – vielen behandelingen en inkomsten terug naar 5 procent, net als in de rest van het land. “Er kwamen nog maar vier patiënten per dag. Ik heb mijn pensioenpot moeten aanspreken, want alle kosten lopen door”, zegt tandarts Nico Bezuur (63).

Hij vindt het ‘heerlijk’ om weer open te zijn en zorg te verlenen. “Maar het begint rustiger dan ik dacht. Er is nog aarzeling. Mensen komen met uitgestelde pijnklachten. Opengaan is hard nodig, want anders krijg je straks een vloedgolf aan patiënten.”

We zijn doodsbang gemaakt, vindt Bezuur. “Terwijl de tandarts een veilige plek is. Onze hygiëneprotocollen waren altijd al heel goed.” En ze zijn vorige maand nog verscherpt vanwege corona. Daarmee loopt de mondzorg voorop in Nederland, stelt tandartsenkoepel KNMT.

Toch zijn er ook in de behandelkamer corona-aanpassingen. Bezuur volgt de nieuwe leidraad en begint met korte vragen over de gezondheid om zo coronapatiënten buiten de deur te houden. “Als er gespat gaat worden, spoel ik eerst met waterstofperoxide, dragen wij een speciaal spatscherm en dek ik het gebied buiten de tand of kies af met latex”, legt hij uit. Er is nog nooit een tandarts besmet door een patiënt, ook niet in China, zegt Bezuur.

In het begin wel eng

Parodontologiepreventie-assistent Khadija Si Amer reinigt gebitten en werkte al die tijd door. Zij vond de situatie in het begin wel eng, want hoe zou dat gaan met de tien behandelkamers van Qyom? Ze verlangt naar haar sportschool en vertrouwt op het aangepaste protocol. “Ik draag nu na elke persoon een nieuw mondkapje. Maar ik ben heel precies, dat deed ik vroeger ook al.” De prijs van een kapje is in recordtempo gestegen van dertien cent naar 1,30 euro.

Dinsdag stopte de praktijk met het uitdelen van handschoentjes aan patiënten. “Dat was een grappige fase. Met handschoentjes aan werden mensen zich ineens bewust van hun handen", zegt Bezuur. “Maar iedereen is inmiddels beter geïnformeerd. We passen elke keer de regels op de flap-over aan, aan het gedrag van de mensen. We gaan langzaam terug naar normaal.”

Deze periode heeft de tandarts ook tot nieuwe inzichten gebracht. “Laten we het werktempo iets vertragen. Ik hoorde van een collega die geen last meer heeft van zijn nekhernia, een typische tandartsenkwaal.”

Van de wieg tot het graf

Bezuur zou ook graag zien dat premier Rutte adviezen geeft over gezondheid en weerbaarheid. Hij wil dat tandartsen meer zijn dan schoonmakers. “Wij zien mensen van de wieg tot het graf. Ik zie ze afzakken en weer omhoog komen. Wie zijn mond niet meer schoonhoudt, is over de hele linie niet scherp meer. Tandartsen zouden een grotere plek moeten krijgen, samen met andere gezondheidswetenschappers, om mensen op het gezonde spoor te houden.”

Patiënt Christiane Brand (58) staat binnen een uur weer tevreden buiten. “Ik ken Nico al heel lang, ik ging er zonder zorgen heen. Tandartsen zitten altijd al dicht op speeksel, ze hebben sinds de tijd van aids al goede bescherming. Wij hebben een zorgstaat van heel hoog niveau.”

