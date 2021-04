De spanning in de ziekenhuizen loopt op nu Nederland aftelt naar ‘terrasdag’

Drie dagen voor Nederlanders weer kunnen proosten op het terras, is er nog geen sprake van een daling van de stroom patiënten die het ziekenhuis binnenkomt. In de loop van het weekend steeg het aantal bezette bedden op de intensive care licht, tot 841. Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde naar 1691. In de loop van de week verwacht het RIVM wel een daling van de instroom van de ic’s.

Het aantal vrije bedden per ziekenhuis is klein

Op de intensive cares zijn de zorgen groot. Naast de mensen met covid liggen er ook ongeveer 400 andere patiënten. Daarmee zijn rond de 1250 bedden bezet. De ziekenhuizen werken aan een uitbreiding naar 1550 bedden. Of dat cijfer ook gehaald wordt is onzeker. De marges per ziekenhuis zijn klein: een landelijke buffer van 200 ic-bedden komt neer op een rond de drie vrije bedden per ziekenhuis. Die zijn vrije bedden zijn ook nodig voor andere calamiteiten: bij een ernstig auto-ongeluk ligt de ic al vol.

“De Nederlandse bevolking lijkt niet te beseffen hoe dicht we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt”, stelde een groep van groep van elf intensivisten uit Noord-Brabant in Limburg daarom in een brandbrief aan minister De Jonge, die dit weekend naar buiten kwam. “Van een daling of stabilisatie in het aantal opnamen is in onze ogen geen sprake”, stellen zij. De Jonge moet zich met de ziekenhuizen voorbereiden op de situatie die ontstaat ‘als we daadwerkelijk zorg niet meer kunnen leveren’.

Duitsland en Italië komen met reisbeperkingen voor India

Angst voor een Indiase variant van het coronavirus leidt er ondertussen toe dat steeds meer Europese landen geen reizigers uit dat land meer toelaten. In Duitsland wordt in de nacht van zondag op maandag een inreisverbod van kracht. Ook Italië maakte zondag bekend niet-Italiaanse reizigers uit India te weren.

India meldde zondag voor de vierde dag op rij ’s werelds hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen in een etmaal: bijna 350.000. Er waren 2767 nieuwe coronadoden.

Het is niet duidelijk in hoeverre de Indiase mutatie de omvang van uitbraak veroorzaakt. Ook recente versoepelingen en religieuze feesten spelen mogelijk een rol.

Voor de Wereldgezondheidsorganisatie geldt de Indiase mutatie als een die nog niet met ‘zorg’ maar wel met extra belangstelling wordt gevolgd. De mutant combineert volgens de WHO eigenschappen van andere varianten waarvan bekend is dat ze zich makkelijker verspreiden en minder vatbaar zijn voor vaccins.

In Nederland zijn voor zover nu bekend twee mensen met de Indiase variant aangetroffen. Minister De Jonge vond een vliegverbod van en naar India vooralsnog niet nodig, zo antwoordde hij vorige week op Kamervragen. Voor landen in Zuid-Amerika geldt zo’n vliegverbod wel.

